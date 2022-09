Imagini fabuloase cu „Briliantul”. Adrian Mutu s-a „rupt” pe ritmurile lui Bogdan de la Ploiești până dimineață!

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Talentul său l-a propulsat pe primele poziții în topuri, acolo unde a reușit să se mențină. Acesta a cântat pentru nume mari din showbiz, iar printre cei pe care i-a distrat se numără și Adrian Mutu. Recent, un filmuleț cu „Briliantul” și iubitul Cristinei Pucean a făcut înconjurul internetului!

„Briliantul” nu a fost străin de viața de noapte, deși a reușit de-a lungul anilor să obțină performanțe în cariera sportivă. Adrian Mutu a vorbit deschis despre anii tinereții și a recunoscut faptul că a făcut unele greșeli din care a învățat și pe care nu le-a mai repetat.

Cu toate acestea, viața antrenorului de la Rapid nu s-a schimbat radical. Din când în când, Adrian Mutu participă la petreceri, iar pentru că o face destul de rar, se bucură din plin de acele clipe.

Într-un astfel de moment a fost surprins în urmă cu câțiva ani, mai exact la un eveniment unde a cântat Bogdan de la Ploiești. Antrenorul Rapidului s-a distrat pe ritmuri de manele până dimineață. Melodiile artistului l-au făcut pe Adrian Mutu să se ridice de la masă și chiar să danseze alături de prietenii săi.

Imaginile publicate recent pe platforma TikTok au devenit imediat virale!

Adrian Mutu: „Sunt chiar exemplu. Eu nu am rămas acolo”

La începutul anilor 2000, Adrian Mutu avea un salariu de patru milioane de euro. La doar 23 de ani, succesul enorm l-a luat prin surprindere. După cum tentațiile erau la tot pasul, a ajuns să consume substanțe interzise. Când s-a aflat, lovitura a fost extrem de grea pentru fotbalist. Abia acum, la ani de la incident, a dezvăluit cât de greu i-a fost să treacă peste acea rușine.

„Eu chiar sunt un exemplu de ce înseamnă să-ți revi atunci când ești jos. (…) Am trecut prin iad și știu cum e (…) Tineretul trebuie să fie pregătit așa cum nu am fost eu când s-a întâmplat. Mulți ani de zile am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut. Nu înțelegeam de ce, până am fost și am vorbit cu persoane care sunt capabile să îți pună ordine în gânduri și să te ajute să te înțelegi mai bine”, a dezvăluit Adrian Mutu în cadrul podcastului „La mijloc”.