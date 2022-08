Adrian Mutu, fericit după ce a urcat în fotoliul de lider: „Mă bucur că am reușit să câștigăm!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultatul cu UTA, scor 1-0 și i-a felicitat pe elevii săi pentru victorie, evidențiindu-l în mod special pe goalkeeperul Horațiu Moldovan pentru prestația avută.

„A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau să-l felicit pe Ilie și echipa lui. Mă bucur că am reușit să câștigăm, am avut ocazii să facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau să egaleze în prelungiri, la intervenția senzațională a lui Moldo. Dacă jucam mai simplu, poate nu mai ajungeam acolo. Vreau să-l felicit pe Onea, pentru meciul pe care l-a făcut și că a rezistat pe teren după 6 luni de pauză. Nu pot să contest ceea ce spune Ilie, eu mă bucur că am câștigat. A fost un meci echilibrat, au avut o șansă mare, dar și noi am avut două foarte mari. Important e că punctele au rămas în Giulești. E un campionat puternic. Sunt meciuri în care se poate întâmpla orice, trebuie să fim foarte atenți. Fără presiune nu se poate, obiectivul nostru e clar, nu trebuie să-l amintim la fiecare meci”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul principal al Rapidului.

Cu cele trei puncte câștigate, Rapidul a acumulat 12 puncte și a trecut de FC Botoșani, trupa pregătită de Mihai Teja neevoluând în această rundă, confruntarea cu FCSB de pe teren propriu fiind reprogramată pentru 25 septembrie.