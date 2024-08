Imagini greu de digerat. Cum arată palmele canotorilor de la JO 2024. Ai curaj să le vezi?

Bărcile tricolore de dublu vâsle au adus medalii pentru România în a doua zi a finalelor olimpice de la Vaires-sur-Marne. Înainte de a pleca spre Paris, GSP a fotografiat palmele sportivilor, care muncesc din greu pentru a obține cele mai bune rezultate.

În a șasea zi a competiției olimpice de canotaj de la Vaires-sur-Marne, România a câștigat primele medalii. La prezentarea lotului de pe 15 iulie, la Snagov, fotoreporterul GSP Raed Krishan a surprins palmele sportivilor, ilustrând contrastul dintre ținutele elegante și pielea crăpată, cu bătături, semn al efortului enorm implicat în acest sport.

Acum, medaliile se odihnesc în palmele muncite și încercate. Greutatea lor pare să diminueze durerea, acolo unde există, și să amplifice bucuria.

Mai întâi, Ancuța Bodnar și Simona Radiș au câștigat medalia de argint la dublu vâsle, o probă în care erau campioanele olimpice în exercițiu.

„Sunt mândră de noi că am încheiat cu capul sus un an foarte greu, mai greu decât ați putea crede. Vorbesc strict de proba de dublu, dar rămânem concentrate în continuare, fiindcă, așa cum știți, urcăm în barca de opt.

„Da, într-adevăr, sunt senzații amestecate, dar ne bucurăm foarte mult de acest rezultat, fiindcă vine după un an foarte, foarte greu. A fost ceva de eliberare, un cumul de emoții”, a mai adăugat Ancuța.

Ulterior, magia sportului a transformat argintul în aur pentru Andrei Cornea și Marian Enache în aceeași probă. Acesta a fost primul triumf olimpic pentru România la dublu vâsle masculin, în doar a treia participare la JO.

„Pentru asta am muncit atâția ani. Pentru asta am venit astăzi aici și pentru asta am fost în finală. I-am spus și lui Andrei, m-am trezit dimineața cu mentalitatea și cu gândul de culoarul unu, locul unu. Am mai avut curse câștigate de pe asemenea culoare. Nu suntem o surpriză. Când ajungem la start, toți ne batem de la egal la egal”, a explicat Marian Enache.