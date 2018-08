Imagini haluciinante in Arges: caruta in care se aflau a fost luata de o viitura puternica

Au fost la un pas de moarte dupa ce caruta in care se aflau a fost luata de viitura puternica. Trei argeseni s-au salvat in ultimul moment. Caii au fost luati de ape si pompierii au intervenit pentru a-i salva.

O viitura puternica i-a surprins pe cei trei barbati in comuna Poienarii de Muscel, satul Arsenesti. Oamenii s-au speriat si au sarit in apa reusind sa iasa pe uscat. Caruta trasa de doi cai a fost luata de viitura. Au sunat de urgenta la 112 si un echipaj de la ISU Arges a intervenit in zona.

Din cauza viiturii puternice si a cailor speriati si epuizati, misiunea de salvare a fost dificila. Intr-un final pompierii au reusit sa traga caii din apa si sa scoata si atelajul.