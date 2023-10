Imagini reale! Adrian Minune, prădat în timpul unui eveniment. Hoțul i-a băgat direct mâna în buzunar

Adrian Minune a fost furat, pe față, chiar în timp ce cânta la un eveniment. Fără pic de jenă, hoțul i-a băgat mâna în buzunar și i-a sustras banii.

Artiștii au mereu de întâmpinat tot felul de situații. De această dată, Adrian Minune a fost protagonistul unui moment șocant. În timp ce avea microfonul în mână și cânta, s-a trezit că cineva i-a băgat mâna în buzunarul sacoului și a luat, în văzul tuturor, o sumă de bani.

Adrian Minune, furat în timpul unui eveniment

În timp ce cânta la un eveniment, Adrian Minune a rămas fără o sumă de bani, după ce a fost prădat de un… copil. Băiatul stătea în spatele artistului și nu a ținut cont că de față sunt mai mulți oameni care pot vedea gestul lui. Atunci când a văzut că celebrul cântăreț nu se uită la el și este atent la versurile pe care le cântă, copilul a băgat, fără pic de jenă, mâna în buzunarul sacoului albastru pe care Adrian Minune îl purta.

Într-o fracțiune de secundă a luat câteva hârtii, dar a fost văzut de un bărbat, cel mai probabil din echipa manelistului, care a încercat să le recupereze. Din păcate, nu a reușit pentru că băiatul s-a mișcat foarte rapid. În acel moment, a întors și Adrian Minune capul către băiat. Pentru moment, artistul părea că nu înțelege ce se întâmplă. I-a aruncat copilului o privire nedumerită și a continuat să cânte.

Adrian Minune s-a confruntat cu probleme de sănătate

Celebrul manelist continuă să meargă la evenimente și să încânte lumea cu piesele lui, chiar dacă anul acesta a trecut prin momente destul de grele. Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate și a mărturisit că a primit o nouă șansă la viață, de care se bucură din plin. Mai exact, cântărețul a suferit o intervenție în Turcia, care nu a mers foarte bine. Însă, așa cum susține chiar el, Dumnezeu i-a fost alături.

„Mai mult decât Dumnezeu nu se poate altceva. Ne-a ajutat în cele mai multe clipe, în cele mai grele clipe! Am fost în Turcia și am făcut o intervenție și mi-a dăunat mai târziu. Dumnezeu mi-a dat o nouă viață. M-am reinventat, am renăscut! Am terminat cu alte vicii, adică cu băutura, cu șprițurile, să stau până mai târziu. Stau lângă copiii mei mult mai mult. Mă trezesc la 7 dimineața, chiar dacă vin la 5. Am o poftă de viață încât nici nu îți închipui!”, a declarat Adrian Minune, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.