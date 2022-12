Imaginile care rămân în istorie! Mădălina Manole s-a filmat înainte să moară. Detaliul tulburător pe care nimeni nu l-a observat

Mădălina Manole s-a stins din viață pe 14 iulie 2010, după ce a fost găsită într-o baltă de sânge și cu capul spart, în baie. Moartea artistei a șocat o întreagă lumea la acea vreme, iar subiectul decesului ei a fost dezbătut multă vreme. Totodată, în acea perioadă, s-a găsit o filmare cu cântăreața în care sunt surprinse imagini dinainte să-și dea ultima suflare. Aceasta s-a filmat într-un mod cutremurător.

Imaginile au făcut înconjurul internetului în ultima vreme, iar internauții au fost de-a dreptul șocați s-o revadă pe artistă în asemenea ipostaze. Clipul circulă haotic pe TikTok, iar fanii ei sunt înspăimântați. Se pare că regretata solistă și-a luat adio în timp ce se filma cu o cameră video.

Imagini șocante cu Mădălina Manole înainte să moară

Nu spune nimic, însă este mâhnită, măcinată și speriată de drama ei. Mădălina Manole avea ochii triști, plânși și goi și se uita profund în oglindă. Se filma cu mâna stângă, iar cu dreapta „fata cu părul de foc” făcea un semn de rămas bun. Toate aceste lucruri se întâmplau la sfârșitul lunii mai, mai exact, cu două luni înainte să aibă tragicul sfârșit.

Imaginile cu artista au fost descoperite în mod întâmplător de către soțul ei, după ce producătorii emisiunii „Happy Hour” moderată de Cătălin Măruță l-au rugat pe bărbat să aducă în platou niște filmări de familie. Regretata interpretă s-a filmat singură, în oglindă, în timp ce le făcea cu mâna celor dragi în semn de adio. Dacă stăm să analizăm clipul video, putem observa privirea speriată și pierdută a artistei. În ochii ei se citea o mare durere, despre care nimeni n-a bănuit vreodată.

NU RATA: MĂDĂLINA MANOLE, URMĂRITĂ DE BLESTEME?! DEZVĂLUIRILE ULUITOARE FĂCUTE DE MARIA DRAGOMIROIU ÎN DIRECT, LA TV

Maria Dragomiroiu, mărturisiri cutremurătoare despre Mădălina Manole

Pentru cine nu știe, Mădălina Manole și Maria Dragomiroiu au avut o legătură foarte specială. Cele două au fost prietene și s-au înțeles de minune, conform mărturisirilor cântăreței de muzică populară. La acea vreme, artista a dat câteva detalii din culisele vieții regretatei soliste.

„După ce s-a despărțit de Șerban Georgescu, ea a fost cu Puiu. Dar înainte a mai avut un băiat, deosebit, în America. El voia ca ea să devină soție, să lase de-o parte muzica. Voia să îi facă o televiziune a ei acolo, pentru diaspora.

Șerban nu o lua în serios, el a crezut că e o glumă și cu divorțul. Dar adevărata ei ovitură a fost când el s-a căsătorit, foarte repede după divorț. Ea a suferit foarte mult. Șerbam nu se înțelegea cu părinții ei și îi trata prea de sus, iar Mădălina nu a putut să suporte asta. Erau separați cu banii și el avea parte din tot ce câștiga ea”, a povestit mai demult, Maria Dragomiroiu.

VEZI ȘI: CUM ARATĂ NEPOTUL MĂDĂLINEI MANOLE. TÂNĂRUL SEAMĂNĂ IZBITOR CU ARTISTA

Maria Dragomiroiu: „Obișnuia să se filmeze și mai demult”

Maria Dragomiroiu a susținut la acea vreme că artista obișnuia să se mai filmeze atunci când mergeau împreună la munte. În ultimul an, înainte să moară, aceasta s-a retras din preajma celor dragi, însă nimeni nu a bănuit care a fost, de fapt, motivul.

„Obișnuia să se filmeze și mai demult. La munte, când mergeam. Și ne arăta, zicea: „Uite cum arăt, am mai slăbit”. În ultimul an, s-a îndepărtat de noi. Am crezut că vrea să stea mai mult cu copilul”, și-a amintit Maria, în urmă cu ceva timp.