Imagini uluitoare la bordul unui avion Tarom, pe Aeroportul Otopeni! Scandal cu o femeie. Ofițerii de securitate au intervenit cu armele

Scandal uriaș pe aeroportul din Otopeni! În noaptea de marți spre miercuri, într-un avion ce trebuia să ajungă la Cairo, ofițerii de securitate au urcat cu armele în aeronavă pentru a evacua o femeie care scuipase un membru al echipajului.

Conform uneia dintre martore, o moldoveancă, femeia a suferit și o criză de diabet. În scandalul creat, unei alte persoane i s-a făcut rău, astfel că medicii au fost chemați și pentru aceasta, scrie stiripesurse.ro.

”Zborul numarul RO0101 de la București la Cairo.

Pe 16 iulie 2019 am efectuat zborul de la Amsterdam la Cairo, la ora 20:00, prin București. Calvarul a început în timpul tranzitului, am avut în jur de 35-40 de minute pentru tranzit în București (ora 12.00 noaptea). Cel puțin trei zboruri trebuiau să treacă prin controlul de securitate, numai un singur scaner de raze X a fost disponibil într-un hol mic. Mi-am amintit de filmele de groaza despre condițiile aglomerate in crescatoriile de porci care provoacă comportamente legate de stres. Situația a fost ridicolă și amuzantă până când fiul meu de 4 ani a fost prins între oameni care se grăbeau să treacă prin controlul de securitate pentru a reusi la zborurile și când persoanele de la securitatea faceau glume pe seama oamenilor care nu și-au așezat centurile în coșuri speciale (va amintesc ca oamenii se grăbeau si era imbulzeala).

N-am avut senzatia ca controlul de securitate să fi fost efectuate cu atenție. Din fericire, zborul a fost amânat și am reușit să ajungem la avion. În avion am înțeles că o doamnă care sedea lângă ieșirea de urgență și care nu vorbea engleza sau româna (ea vorbea limba franceză) nu înțelegea sau nu dorea să primească instrucțiunile cu privire la regulile de ieșire de urgență.

In fine ea a fost așezată alături de mine (in capatul avionului). Câteva minute mai târziu, securitatea a venit și a cerut pașaportul și a cerut ca doamna să părăsească aeronava, spunand că aceasta a fost decizia căpitanului. Fiind faptul ca securitatea nu s-a adresat mie, eu am perceput atitudinea securitatii ca fiinda destul de amenințătoare. Doamna, evident, nu a înțeles cererea din moment ce nu vorbea engleza sau româna. Am cerut securității să furnizeze un traducător pentru a se asigura că doamna înțelege ce is se cere.

Securitatea a răspuns că nu poate oferi un traducător și că nu este nevoie de un traducător deoarece ei vorbesc engleza (este o limbă internațională). Pasagerii au întrebat de ce i se cere să părăsească aeronava, răspunsul a fost “Pentru că eu am spus așa”. Mai târziu am aflat că motivul pentru care doamna a fost ceruta să părăsească aeronava nu a fost faptul ca nu a inteles sau nu a vrut să urmeze instrucțiunile referitoare la regulile de ieșire de urgență, ci pentru că a scuipat pe unul dintre ofițerii de zbor (securitate).

Nu este greu de imaginat cum s-a simtit doamna luand in considerare faptul ca atitudinea din partea securitatii nu a fost prietenoasă și pasagerii erau obosiți. Desigur, scuipatul nu este o reacție potrivită. Am cerut securității să găsească o soluție pentru situație pentru a evita orice escaladări și întârzieri, dar securitatea nu a luat în considerare semnele unei posibile escaladări.

Securitatea repeta că acesta este ordinul căpitanului. Între timp, doamna, care suferă de diabet, a facut un atac; de urgenta a fost nevoie de administrat medicamente/zahărul. Ulterior, paramedicii au fost rugați de două ori să asiste doamna. Am cerut să vorbim cu căpitanul pentru a găsi o soluție plauzibilă, dar am fost refuzati să vorbim cu căpitanul (mai târziu sa explicat că regulile nu permit căpitanului să vorbească cu pasagerii). Videoclipurile arată că situația era departe de a fi sigură pentru pasageri, iar operațiunile din partea securitatii au dat rezultate opuse de a calma situația. Îmi amintesc că în această situație de tensiune înaltă, în timp ce securitatea încerca să scoată doamna, soțul ei și copilul lor din aeronavă, oamenii de securitate erau înconjurați de pasageri și armele lor nu erau sub ochii oamenilor de securitate, din fericire nimeni din pasageri nu a profitat în această situație extrem de volatilă de faptul ca armele erau nesupravegheate.

Securitatea nu a luat în considerare faptul că în avion erau mulți copii, bătrâni și persoane cu dizabilități. La o persoană cu dizabilități I s-a facut rău și a fost solicitată din nou asistența medicilor paramedici (puteți vedea în videoclip imaginea disperată a fiului ei când a cerut ajutor). Sotul doamne a fost scos din avion într-o stare foarte neplăcută pentru călători și copii care plângeau.

Doamna a fost scoasă din avion în condiții foarte proaste. Sper că rapoartele medicale vor rata care era starea de sănătate a doamnei in acel moment. Am auzit ca a doua echipa de paramedici a mentionat că starea doamnei era foarte proastă. Când I s- a cerut securității să acționeze în mod rezonabil, m-am simtit amenintata ca voi fi escortat de asemenea din avion. După două ore de situație extrem de stresantă și fără apă, pasagerii au părăsit avionul.

Nu am înțeles dacă pasagerii a parasite avionul la indicația securitatii/capitanului sau pasagerii au decis să plece din cauza unor condiții insuportabile. Pe teren, nimeni nu a întrebat dacă există persoane sau copii care necesită asistență. Am cerut de două ori ca apa să fie furnizată oamenilor, apa fiind furnizată abia după o oră (nu cred că este dificil de găsit sticle de apă intr-un aeroport internațional). Când am cerut a doua oară ca pasagerii sa fie furnizati cu apă, însoțitorul de zbor de la sol mi-a spus că ar trebui să aștept, altfel asistența de securitate va fi cerută să se lamureasca cu mine. In fine am fost oferiti apa si mancare, zborul a fost aranjat în jurul orei 5:00.

Bineînțeles că nu este politicos de scuipat o persoană, dar din pacate nimeni nu a încercat să înțeleagă care este starea doamnei: a fost bolnavă, obosita, amenințată sau speriată. Soțul ei nu avea încredere in securitate, spune i-I este frică să le dea pașapoarte. Folosind autoritatea și ego-ul, nu a ajutat la calmarea situației, ci a provocat neliniște in avion, situatie inacceptabilă pe un aeroport internațional al unei țări EU. Fiul meu mi-a cerut să nu mai zburam niciodată prin România. As putut înțelege cererea lui, dar mi-a fost dureros. România este a doua țară de origine (sunt originara din Moldova) și doresc ca aceste țări să trateze proprii oameni cu respect și demnitate”, a precizat Viorica Hagagg.

Flight number RO0101 from Bucharest to Cairo. On 16 July 2019 we took a 8:00 pm flight from Amsterdam to Cairo via… Publicată de Viorica Hagagg pe Miercuri, 17 iulie 2019

Reacția companiei TAROM

Compania TAROM își exprimă părerea de rău față de situația creată în cadrul zborului ROT 101 Otopeni-Cairo din data de 17 Iulie 2019, dar este obligată să respecte reglementarile aviatice internaționale privind siguranța și securitatea pasagerilor.

”În situația de față menționăm următoarele:

Ieşirile de urgenţă servesc unor situaţii care cer evacuarea pasagerilor din aeronavă în cel mai scurt timp. Prin urmare, pasagerii care ocupă un loc în imediata apropiere a acesteia trebuie să fie dispuși să ajute în caz de urgență și să vorbească limba engleză (de asemenea, limba companiei respective este un plus), pentru a fi capabili să înțeleagă comenzile echipajului în caz de evacuare și instructiunile de deschidere a acelor uși; această regulă se aplică, de asemenea, în cazul situației existente în cadrul acestui zbor.

Pasagerilor aflati în apropierea ieșirilor de urgență li se face un instructaj pe care acestia trebuie sa fie capabili să îl înțeleagă.

În cazul de faţă, pasagera perturbatoare nu înţelegea si nu vorbea nici limba română, nici limba engleză. Totodata mentionăm ca locul pe care il ocupa nu ii fusese alocat si a refuzat să se identifice.

Pentru siguranta zborului si a pasagerlor, echipajul de cabină a acţionat conform procedurilor in vigoare, rugand pasagera turbulenta sa se mute pe locul alocat la imbarcare.

Mentionam ca pasagera nu a adoptat o atitudine adecvată, motiv pentru care, conform procedurilor in vigoare, au fost chemaţi agenţii de securitate ai aeroportului.

Reiteram faptul că pentru Compania TAROM, indiferent de context, prioritățile esențiale rămân siguranta și securitatea pasagerilor, a zborului și a echipajului”, precizează TAROM.