Imaginile pe care toată lumea voia să le vadă: Iulia Albu fără haine! Cum arată, de fapt, trupul ei

Aproape orice apariție vestimentară a Iuliei Albu devine controversată, iar acum ”lovește” din nou cu un instantaneu în care apare în costum de baie, poză care a adunat mii de like-uri.

Fotografiile provocatoare cu Iulia Albu au adunat zeci de mii de like-uri pe Instagram.

“Cine e cea mai frumoasă din țară?”, “Aveți un stil de nota 10”, “Ești fascinantă”, “Ești sexy” și “Ești cea mai frumoasă, draga mea Iulia“, sunt doar câteva dintre comentariile laudative primite de Iulia Albu.

Iulia Albu, operată de urgență

Vedeta a trecut recent printr-o operație și s-a hotărât să povestească pe blogul personal despre această experiență.

„Așadar … am suferit în data de 24 aprilie 2019 (da, atât de recent) o intervenție de îndepărtare laparoscopică a chistului ovarian și singurul motiv pentru care m-am hotărât să vă povestesc, este că, deși sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputați specialiști, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper că altele nu vor fi nevoite să o facă. Din fericire, diagnosticul corect nu a venit „prea târziu”, operația a decurs bine, iar a doua zi eram deja acasă. Intervenția a presupus o lună de repaus „de bun simț” și o verificare ulterioară. Nu, nu am avut dureri sau disconfort major și am purtat tocuri chiar de a doua zi”, a scris Iulia Albu pe blog.