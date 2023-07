Imaginile vorbesc de la sine! Concurenta de la Insula Iubirii care s-a sărutat cu o ispită masculină, fără să se gândească la relație: „Nu a dat înapoi nici măcar o secundă”

Spiritele se încing la Insula Iubirii, din nou. De data aceasta, în vila fetelor. O ispită masculină s-a sărutat cu una dintre participantele care au venit să își testeze relațiile. Sărutul dintre ispită și concurenta de la Insula Iubirii a avut loc direct pe plajă. Deși au vrut să mascheze momentul cu un prosop, camerele video au surprins totul. De altfel, la testimoniale, ispita masculină a confirmat că a existat un moment tandru, pe plajă. Iată detaliile mai jos, în articol.

După ce cuplul format din Ema și Răzvan s-a scindat, se pare că o altă relație ar putea fi în pericol. În ediția cu numărul 12 a celui de-al șaptelea sezon Insula Iubirii, spiritele s-au încins, din nou. În vila fetelor, camerele au surprins primul sărut dintre o concurentă și o ispită masculină. După ce au început să vorbească în șoaptă, prin semne și au încercat să se îndepărteze de camere pentru a avea „intimitate”, Alin a făcut pasul și s-a sărutat cu una dintre participantele emisiunii. Mai cu seamă, Bianca Giurcă, partenera lui Marius Moise, inițial, nu s-a arătat deranjată de acest gest, dar apoi a realizat că este filmată.

Bianca Giurcă: „Am simțit să mă joc cu Alin”

În timp ce Ema Oprișan mărturisea, la testimoniale, că se bucură pentru Bianca, deoarece începe „să își iasă din carapace”, partenera lui Marius susținea că „se joacă” cu ispita Alin.

„Am simțit să mă joc cu Alin, nu o să mă oprească faptul că mi-e frică de ce o să creadă lumea pentru că mă simt bine. Asta nu înseamnă că sunt îndrăgostită de Alin sau că o să plec de aici împreună cu el. Asta am simțit să fac, indiferent dacă lucrurile sunt corecte sau nu”, a explicat tânăra.

Ispita masculină Alin a confirmat momentul tandru avut cu Bianca, concurenta de la Insula Iubirii

Ispita Alin a încercat să „ascundă” sărutul cu un prosop. La testimoniale, tânărul a explicat faptul că a fost vorba despre un sărut „fugitiv”, iar Bianca Giurcă nu s-ar fi arătat deranjată de acest aspect.

„A existat un sărut pe buze rapid, încât să nu se înțeleagă ce se întâmplă. Bianca nu a dat înapoi nici măcar o secundă atunci când am pus prosopul și am sărutat-o. Cu siguranță ar fi vrut să continui, dacă nu erau camerele. Am stat cu prosoapele și a zis că bate ceva la ochi, că atragem atenția”, a zis ispita Alin, referitor la momentul cu Bianca, concurenta de la Insula Iubirii.

Sursă foto: capturi video Antena 1