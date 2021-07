Îmbrăcată sumar, Antonia le arată fanilor bustul bronzat, direct din pat. FOTO

Antonia, iubita lui Alex Velea a publicat, încă o dată, așa cum a obișnuit pe toată lumea, în mediul online, o fotografie făcută într-o ipostază cât se poate de intimă.

Vedeta nu scapă niciun moment ocazia să se mândrească cu bustul ei, așa că s-a pozat în pat, îmbrăcată, așa cum puteți vedea și în imaginile de mai jos, doar într-un halat din care se vede sutienul culoarea pielii și faptul că s-a bronzat destul de tare. Imaginea a apărut pe Instagram, la categoria Story.

”Ai silicoane?”

În 2021, Antonia posta o fotografie în mediul online în care i se vedeau sânii perfect conturați, iar urmăritorii au lăudat-o. O fană a întrebat-o dacă are silicoane, iar artista i-a răspuns amuzant: ”100%”.

Un an mai devreme, vedeta recunoștea faptul că ca s-a tunat. „Bună, am primit multe mesaje de la voi, în legătură cu operaţia mea. Mulţi dintre voi aţi fost curioşi şi, o parte dintre voi, chiar îngrijoraţi. Vreau să vă spun că sunt foarte bine. M-am operat la sâni!

Am făcut o operaţie la sâni, iar în seara asta i-am scos la joc (n.r.-la eveniment). Am simţit nevoia să fac această schimbare. Mi-am pus implant mamar după ce l-am născut pe fiul cel mic, Achim, iar acum am mai dorit nişte modificări, pentru a avea o stare bună. Trebuie să te simţi bine cu tine şi să nu iei în considerare părerea altora”, le-a spus Antonia atunci fanilor săi.

