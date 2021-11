În această dimineață, impresarul artistului Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, dar și sora solistului vor fi audiați. Ce declarații a făcut bărbatul, înainte de a fi audiat în cazul decesului bărbatului.

Update, ora 11:00. Impresarul artistului Petrică Mâțu Stoian a ieșit de la audieri și a făcut primele declarații. Acum, bărbatul se pregătește să îl conducă pe ultimul drum pe maestru.

”A trebuit să spun tot ce știu despre starea de sănătate a lui Petrică Mâțu Stoian dn ultimii 16 ani. M-a întrebat numai ce știu eu. Am vorbit cu el dimineața la 9, când era la cardiologie în Reșița și mi-a zis să stau liniștit că nu sunt probleme. Am mai vorbit o dată cu el la 11, era medicul acolo. Aia a fost ultima mea convorbire cu el. Mi-a spus (n.r. despre clinică). Era foarte încântat de clinică, că e frumos, în vârful muntelui. Mi-a spus că l-a consultat, i-a recomandat 15 zile de stat și va intra în camera hiperbară. M-a sunat după ce a ieșit de acolo și mi-a zis că a fost excelent și mi-a trimis poză cu platoul de mâncare. Și am mai vorbit încă o dată la 9 seara, când a spus că merge să se culce că era obosit. (…) Să fiu sincer, pe mine nu mă interesează cum se soluționează. Petre este mort și nu trebuia să se ducă acolo. (…) A fost greșeala lui și a fost fatală. Nu avea ce să caute acolo. Avea probleme cardiace, nu trebuia să se ducă. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am dus și eu cu el”, sunt o parte din declarațiile lui Doru Gușman.

În jurul orei 09:00, sora interpretului Petrică Mâțu Stoian, dar și impresarul acestuia, au fost chemați pentru audieri la IPJ Dolj. De asemenea, la fața locului vor fi prezenți și polițiștii din Reșița. Urmează să fie audiate și alte persoane în cazul decesului cântărețului mehedințean. Totodată, oamenii legii l-ar audia și pe cardiologul lui Petrică Mâțu Stoian, care este din Craiova. Impresarul său, Doru Gușman, a spus că în jurul orei 11:00 dorește să plece, deoarece vrea să fie prezent la înmormântare. Petrică Mâțu Stoian va fi înmormântat în cimitirul Ungureni.

”Chiar acum am vorbit cu dumnealui la telefon, era pe la Filiași și a zis că vine să mă preia un coleg de-al dumnealui, să-mi ia datele ca să câștigăm din timp. Știu că sora lui Petrică Mâțu Stoian, mai mult nu știu (n.r. vine la audieri). Nu eu i-am spus să mă cheme. Nu se decalează programul înmormântării. Nu, pentru că mi-a promis că rezolvă repede. Dacă nu rezolvă, eu plec la 11:00, orice ar fi. Indiferent ce se va întâmpla”, a spus Doru Gușman, impresarul interpretului de muzică populară.

Vezi și CE ARATĂ NECROPSIA ÎN CAZUL LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN. DE CE A MURIT INTERPRETUL DE MUZICĂ POPULARĂ

Vezi și CE A SPUS DOCTORUL CARE L-A TRATAT PE ARTISTUL PETRICĂ MÂȚU STOIAN LA CLINICA PRIVATĂ: ”ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI POT APĂREA DOUĂ TIPURI DE PROBLEME”

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. Săptămâna trecută, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

Sursă foto: captură video Youtube