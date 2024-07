În 2021, tânăra din imagine s-a cuplat pe net cu un bărbat care i-a zis că e „agent FBI”. Acum, după 3 ani, a aflat adevărul. Cine e iubitul ei, de fapt

O poveste de dragoste cam încâlcită! O tânără de peste Ocean, pe numele ei real Jenna Jean, s-a îndrăgostit iremediabil în 2021 de un bărbat care a pretins că este agent FBI. La trei ani distanță a aflat adevărul legat de tânărul care-i furase inima. Cine era, de fapt, partenerul ei?

Jenna Jean s-a cuplat în 2021 cu un bărbat despre care credea că este jumătatea ei. Doar că, lucrurile au luat o turnură neașteptată odată cu trecerea timpului. Pentru că a fost orbită de dragoste, nu a văzut anumite nereguli din relația ei. Când le-a văzut, a fost prea târziu.

„În 2021, am decis să încerc pentru prima dată aplicațiile de dating și am întâlnit pe cineva care credeam că mi se potrivește. El a susținut că a lucrat pentru FBI pe tot parcursul relației noastre. După șase luni, s-a mutat în D.C. pentru „pregătire FBI”. Am încercat o relație la distanță, dar în cele din urmă ne-am despărțit. Șase luni mai târziu, m-a sunat descriindu-mi o misiune secretă și mi-a spus că nu-l voi mai putea contacta pe numărul său actual. Ceva nu mi s-a părut în regulă, așa că am început să caut. Atunci mi-am dat seama că sentimentele mele îmi întunecaseră complet judecata.”, a început tânăra să povestească, pe internet.