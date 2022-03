În ce a investit Dan Negru banii câștigați din televiziune. Nu degeaba se spune că are ”arici” la buzunar

După ani buni petrecuți în fața camerelor de filmat, Dan Negru a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru un viitor mai bun, dar și în ce a ales să bage banii câștigați din televizune. Nu degeaba se spune că are ”arici” la buzunar.

Cu peste 20 de ani petrecuți în fața camerelor de filmat, Dan Negru a recunoscut că este ”zgârcitul suprem”, însă acesta susține că nu a pus niciodată preț pe bani. Tot ceea ce a contat a fost pasiunea și dăruirea cu care și-a făcut meseria:

„Toți angajatorii mei pot confirma că negocierile mele financiare cu ei nu au durat mai mult de 10 minute. Nu am pus niciodată preț pe bani cât am pus preț pe ce trebuie să fac pentru acei bani. Degeaba câștigi mult pe termen scurt și proiectele tale nu au succes. Niciodată nu am pus preț pe bani în televiziune, deși sunt zgârcitul suprem al breslei mele.

Nu sunt deloc om de afaceri, fac televiziune și în rest mi-am drămuit banii cât să nu fiu nevoit să fac compromisuri în televiziune. Asta îmi permite azi să fac televiziune relaxat. Publicul îi depistează pe cei care fac televiziune pentru bani. E o pasiune pe care nu poți să o faci cu angoase și cu presiunea banilor, nu dă roade”, a spus Dan Negru.

În ce a investit Dan Negru banii câștigați din televiziune

Trăiește pe picior mare, însă de-a lungul timpului se pare că banii câștigați din televiziune i-a investit cu mare grijă. Dan Negru a mărturisit că investițiile în imobiliare au reprezentat o prioritate în fața lucrurilor care cu timpul și-au pierdut din valoare:

„Îmi place brandul ăsta de zgârcit. Vine tot din anii trecuți, când colegii mei câștigau sume mari de bani, și atunci își luau câte o mașină bună, iar eu continuam să merg cu un Renault și cumpăram de banii ăia cărămizi. Aveam mai multă încredere în cărămizi decât în roți de mașină, ha, ha! Dar toți mă luau de zgârcit. Cu vremea, mașinile s-au depreciat și cărămizile s-au scumpit. Dar habar n-am cum e mai bine. Cumpătat sau pasionat. Probabil, copiii mei vor aprecia cărămizile luate de tata când era cumpătat și vor citi în altă cheie toate articolele despre zgârcenia lui tati”, a mai declarat Dan Negru pentru VIVA!

Sursa foto: Facebook.ro