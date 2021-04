În ce a investit Lino Golden banii câștigați din muzică? Artistul nu a uitat de unde a plecat

Lino Golden a dat cărțile pe față și a răspuns curiozităților fanilor. Artistul le-a mărturisit internauților în ce a investit o mare parte din banii pe care i-a câștigat din muzică. Se pare că acesta nu a uitat de unde a plecat și cine i-a fost alături necondiționat, așa că „investiția” a fost îndreptată către mama sa.

Recent, pe pagina sa de Instagram, Lino Golden a organizat o serie de „Întrebări și răspunsuri”. Internauții au fost curioși să afle câte ceva despre artistul lor preferat și l-au asaltat cu întrebări. Unul dintre fanii din mediul online l-a întrebat pe Lino dacă este mulțumit de realizările sale și care este ce mai importantă pentru el. (CITEȘTE ȘI: LINO GOLDEN S-A LUPTAT CU DEPRESIA. CINE I-A FOST ALĂTURI ARTISTULUI )

Lino nu a stat mult pe gânduri și a răspuns imediat. Se pare că una dintre cele mai mari realizări ale artistului este faptul că din banii pe care i-a câștigat din muzică a reușit să îi cumpere o casă mamei sale. Un gest foarte frumos, ce i-a impresionat pe internauți.

„I-am luat mamei mele casă”, a răspuns Lino Golden.

Cum a descoperit Lino Golden înclinația spre muzică

Lino Golden are o carieră artistică înfloritoare, iar pasiunea pentru muzică a descoperit-o încă de mic. Provenit dintr-o familie de muzicieni, artistul a fost susținut și îndrumat de figurile masculine din familia lui pentru a urma această drum.

„Tatăl meu a fost muzician, ambii unchi ai mei sunt muzicieni. M-a dus tata la șase ani să vadă dacă am ureche muzicală, pur și simplu, a cântat niște note la pian să vadă dacă puteam să le produc. Și-a dat seama că am ureche muzicală, am făcut liceul de muzică, am dat de rap, m-am făcut rapper.” a povestit Lino pe Instagram.

(VEZI ȘI: CUM ARĂTA LINO GOLDEN ÎNAINTE SĂ DEVINĂ CELEBRU! TRANSFORMAREA INCREDIBILĂ A ARTISTULUI. „AM TRECUT PRIN MULTE CA SĂ AJUNG AICI”)