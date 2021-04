Lino Golden s-a luptat cu depresia. Cine i-a fost alături artistului 

Lino Golden este cunoscut în mediul online ca o persoană ambițioasă și căreia îi reușește tot ceea ce-și propune. După ce a slăbit 30 de kilograme, a trecut printr-o operație și și-a schimbat complet stilul de viață, artistul se deschide în fața fanilor săi și povestește unul dintre cele mai negre episoade trăite.

Succesul nu l-a ocolit deloc pe Lino Golden, dar întotdeauna a trebuit să muncească pentru a-l obține. Poate și din acest motiv, Lino a ajuns, la un moment dat, să trăiască ceea ce specialiștii numesc boala secolului. Întrebat de fanii săi dacă a fost în depresie, dar și cum a reușit să depășească acest episod, artistul s-a deschis în fața lor și le-a mărturisit că s-a vindecat prin rugăciune.

„Sincer să fiu, m-am rugat foarte mult. Am făcut foarte mult sport, sportul ajută foarte mult la chestia asta.” , a spus artistul pe Instagram.

Cine i-a descoperit talentul lui Lino Golden

Muzica a făcut parte din viața lui Lino Golden încă din primii ani de viață. Provenit dintr-o familie de muzicieni, artistul a fost susținut și îndrumat de figurile masculine din familia lui pentru a urma această carieră.

” Tatăl meu a fost muzician, ambii unchi ai mei sunt muzicieni. M-a dus tata la șase ani să vadă dacă am ureche muzicală, pur și simplu, a cântat niște note la pian să vadă dacă puteam să le produc. Și-a dat seama că am ureche muzicală, am făcut liceul de muzică, am dat de rap, m-am făcut rapper. „, a povestit Lino pe Instagram.

