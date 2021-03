Lino Golden, atac la adresa haterilor: „Am muncit zilnic și mi-am schimbat stilul de viață”

Lino Golden s-a săturat să fie judecat din cauza kilogramelor în plus pe care le-a avut, așa că a ieșit la atac. Artistul le-a dat replica tuturor celor care cred că a reușit să-și transforme corpul cu ajutorul operațiilor, nu prin multă muncă și perseverență.

Artistul a postat mai multe mesaje pe contul lui de Instagram în care le-a închis gura haterilor. Lino a vrut ca toată lumea să înțeleagă că felul în care arată acum se datorează mai multor sacrificii și nu unei operații estetice. Cântărețul susține că și-a schimbat complet stilul de viață și, chiar dacă pentru mulți nu e ceva wow, pentru el este un lucru semnificativ.

Lino Golden: „Am muncit zilnic și mi-am schimbat total stilul de viață”

„Daco voi credeți că slăbitul meu are vreo legătură cu vreo operație sunteți total greșiți. Operația pe care am făcut-o a fost ca să înlăture excesul de piele, după ce am slăbit 30 de kilograme.

Am muncit zilnic, mi-am schimbat total stilul de viață. Poate pentru unii nu înseamnă ceva wow, dar pentru un om ca mine a fost ceva ce mi-a schimbat total viața. Așa că fiți oameni buni! „, a scris Lino Golden pe Instagram.

Mai mult decât atât, artistul îi mulțumește zi de zi lui Dumnezeu pentru ceea ce este și pentru cum a reușit să se transforme.

