În ce relații se află Teo Trandafir și tatăl acesteia! Bărbatul este imobilizat la pat. „Vezi-ți de treaba ta…”

De-a lungul timpului relația dintre Teo Trandafir și tatăl acesteia a fost una cu suișuri și coborâșuri. Cei doi nu s-au văzut și nici nu și-au vorbit o bună perioadă de timp. Acum, deși lucrurile s-au mai liniștit cei doi își vorbesc destul de rar.

Tatăl lui Teo Trandafiri, Ion Uță, a fost medic cardiolog, însă acum el este cel care are nevoie de ajutorul medicilor. Acesta are mai multe probleme de sănătate și este imobilizat la pat. Bărbatul are 80 de ani și locuiește în Brăila. Acesta nu se descurcă prea bine, însă primește ajutor din partea soției, ea fiind ce care are grijă de el.

„Am mai multe probleme de sănătate, dar una mă imobilizează la pat. Cu aprovizionarea mă ajută soția mea, e mai tânără și mai puternică, ea are grijă de un invalid, adică de mine. Tot necazul meu vine de la degradarea articulațiilor, evoluează totul rapid, este o boală ereditară, din familie”, a declarat Ion Uță, pentru Impact.ro.

„Pe Teo Trandafir o las în pace”

În ceea ce privește relația cu fiica sa, Ion Uță spune că aceasta nu este prea puternică. Se pare că aceștia nu au dat uitării motivele de ceartă din trecut, însă nu s-au mai văzut de peste trei ani de zile.

Teo Trandafir nu a uitat de tot de tatăl ei, sunându-l din când în când. Însă nici bărbatul nu își dorește o legătură prea strânsă, spunând că vrea să o lase pe vedetă în pace, refuzând ajutorul din partea acesteia.

„Pe Teo Trandafir o las în pace și încerc să n-o deranjez deloc. Ea mă mai sună și îmi spune: «Cheamă-mă și vin!». Dar eu îi zic: « Nu poți face nimic, vezi-ți de treaba ta!». Eu și Teo ne vedem rar, relația e strânsă, dar la modul «Eu te las în pace, ca să-ți vezi de viață».

Dacă ea e bine și eu sunt bine. Nu ne-am mai văzut de mult timp, Teo nu mi-a mai bătut la ușă de trei ani. Nu prea o sun, nu am această dorință. Nu e vorba că avem o relație rece, e vorba despre respect, despre lucruri din trecut. Acum sunt un muribund. Stau în casă, sunt al dracului de cumințel. Mai facem haz de necaz, nu vedeți ce vremuri grele trăim?”, a mai spus Ion Uță.

