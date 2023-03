În filme polițistă cu acte, în viață Anca Dinicu nu se dă înapoi de la fapte: “Aia a fost ilegalitatea! Nu s-a prescris!”

După succesul rolului din „Teambuilding”, Anca Dinicu a fost distribuită și în „Haita de acțiune”, noua producție orchestrată de Matei Dima. Deși are de impersonat un om al legii, îmbrăcând uniforma albastră, actrița povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a comis o ilegalitate în urmă cu numai trei ani. Anca Dinicu a ieșit din casă pe timpul pandemiei și a fost alergată de poliție, dar a reușit să scape. Mama artistei nu a rămas indiferentă la spiritul aventuros al fiicei și a mustrat-o, povestește Anca, plină de umor.

Modelul matern al Ancăi Dinicu nu pune presiune, în rest, pe actriță, recunoaște aceasta. Protagonista din „Haita de acțiune” se dedică integral muncii, iar familia o înțelege întru totul. Prin urmare, artista nici nu prea stă pe acasă, de unde timp de viață sentimentală?!

( NU RATA: ANCA DINICU A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE, DAR A REFUZAT. CARE ESTE MOTIVUL )

Anca Dinicu este unul dintre personajele cheie ale filmului „Haita de acțiune”, distribuit în cinematografele din toată țara

CANCAN.RO: Anca, ai avut un rol foarte simpatic de polițistă, pentru care te și felicităm, eu am văzut filmul, mi-a plăcut și am râs, nu că erai tu acolo…

Anca Dinicu: Nu, că eu nu am avut mare haz, dar pentru că au fost alții, ai râs, asta am înțeles eu. Vreau să ne certăm!

CANCAN.RO: Așa ești și acasă, izbucnești din orice?

Anca Dinicu: Acasă nu sunt! Căci am început treaba, am avut o lungă perioadă de repaus. Deși nu a fost neapărat repaus pentru că nu am stat, practic am învățat din nou să merg și acum sunt mult mai bine. Am avut cârje, am renunțat pe rând la câte una, acum mă mișc destul de bine. Am mers cam șase ore pe zi la recuperare și acum chiar mă mișc OK.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare ilegalitate pe care a comis-o Anca Dinicu?

Anca Dinicu: Nu s-a prescris, a fost în pandemie, când am băut și eu o bere în fața blocului, cu băieții. Nu aveam declarație, n-aveam nimic și am luat-o la fugă. M-au alergat, m-a certat mama pentru ea, gata, s-a dus. Aia a fost ilegalitatea, că nu aveam voie pe stradă fără declarație.

( CITEȘTE ȘI: “HAITA” ÎL DĂ DE GOL PE BROMANIA DUPĂ DESPĂRȚIREA DE IUBITĂ: „VREA SĂ SE AȘEZE LA CASA LUI!” )

Viața sentimentală a Ancăi Dinicu, analizată de mama actriței: „Nu își dorește nepoți, are deja!”

CANCAN.RO: Dar nu te ceartă mama ta și că nu îi duci un băiat acasă?

Anca Dinicu: Nu, mama chiar e fericită. Nu cred că își dorește neapărat, probabil că își dorește să fiu eu bine, fericită. Nu-și dorește nepoți, are deja, nu mă bate la cap cu treaba asta. Nici mama, nici rudele, nu au treaba asta, nu e chestia aia cu mătușile «mă, mamă, mă, tu când te măriți?». N-am, slavă Domnului, nu o am, e perfect.

CANCAN.RO: Cum ar fi arătat viața ta dacă te nășeai la Hollywood?

Anca Dinicu: Acolo nu știu dacă mă observa cineva, că aici suntem mai puțini și poate că de aia am ieșit un pic în evidență, dar acolo sunt mulți talentați.

CANCAN.RO: Dar care a fost punctul de cotitură în cariera ta, în care ai ieșit pe stradă dimineața, te-a recunoscut cineva și ai zis «asta a fost, aici s-a făcut diferența»?!

Anca Dinicu: Jur că nu știu, «Băieți de oraș» a fost urcarea, dar de acolo nu îmi dau seama exact ziua, minutul, secunda în care mi s-a întâmplat și m-a uimit treba asta. Că nici nu mi-am dorit-o

( ACCESEAZĂ ȘI: ANCA DINICU, CONFESIUNI DUREROASE DESPRE CEL MAI GREU MOMENT DIN VIAȚA EI: ”TATA A STAT 7 ANI ÎN SPITAL” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.