Înainte să înceapă noua emisiune, Teo Trandafir dezvăluie „compromisurile” făcute pentru audiență: “Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România!”

Nu mai este o surpriză că Teo Trandafir revine pe micile ecrane, începând de sâmbătă, 27 august, pe postul care difuzează emisiunea „Teo Show” deja de nouă ani. Cu un format nou, fresh, într-un registru de entertainment combinat cu informație utilă, Teo Trandafir își propune să doboare audiențele de weekend. După o vară întreagă de absență, când emisiunea de amiază a luat o binemeritată pauză, moderatoarea tv a folosit perioada de răgaz pentru a-și reconfigura conceptul emisiunii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta de la Kanal D a explicat ce pregătește publicului, începând cu ziua de sâmbătă, de la 10:00!

Chiar dacă Teo și echipa se concentrează pe prezent și pe elaborarea noului proiect, experiența moderatoarei își spune cuvântul. Obișnuită să fie elementul central în formatele pe care le realizează, Teo Trandafir explică acum, în premieră, ce presupune lupta pentru audiență. Contrar modului în care este percepută expertiza omului de televiziune Teo Trandafir în mass-media, vedeta de la Kanal demontează mitul – de cele mai multe ori preferințele publicului sunt greu de prezis!

„Audiențele erau uriașe pe manea!”

Teo Trandafir deslușește factorii de care este determinat conținutul difuzat pe platformele publice. Realizatoarea tv explică existența anumitor „vectori” ce generează audiență, unul dintre ei fiind chiar sunetul manelelor, melodii de mulți ascultate, dar extrem de blamate: „Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu.

Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau «big time», audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală. Tot ce face audiență uriașă pe un post de vedere comercial decent, care se respectă, este permis!

Asta se cere și îți dai seama imediat după audiențele de a doua zi de dimineață, de la 8:30. Există, bineînțeles, niște limite, pentru că de aia există CNA. Tu nu îți poți permite orice la televizor.

Mergi până într-o limită, după care te gândești și la propria conștiință, te gândești și la cei care te privesc și la inteligențele lor și la părerea pe care și-o vor forma în legătură cu tine. Și în funcție de toți factorii ăștia, iei o decizie!”, ne-a declarat îndrăgita Teo Trandafir.

„Eu așa ceva în România nu am mai văzut!”

Noua emisiune „Teo Show” debutează sâmbătă, 27 august, de la ora 10:00, la Kanal D, iar gazda acesteia își pregătește telespectatorii pentru cele ce urmează: „Suntem emoționați și noi, la rândul nostru. Suntem și entuziaști, în același timp, pentru că avem senzația că ne-am gândit la neprevăzut.

Eu așa ceva în România nu am mai văzut până în momentul ăsta. E un amestec de informație cu joacă, știință, oameni interesanți, oameni mai puțin cunoscuți, care au făcut chestii «wow». Nu te așteptai niciodată în România la asta!

Chiar prima ediție e o întâmplare pe care n-aș fi crezut-o posibilă în România! Sigur, dacă aș fi văzut-o într-un film american, că ăștia fac tot felul de pompoșenii din astea, aș fi zis că e cusută cu ață albă. Dar eu știind că e adevărată și văzând că e adevărată, în România, îmi dau seama că poporul ăsta începe să eclozeze!

Sunt lucruri pe care nici noi nu le știam și am rămas complet șocați când le-am aflat și pe care ne face mare plăcere să le prezentăm celor care ne privesc, cu atât mai mult cu cât și ei vor zice: «I don’t think so!». Și totuși e adevărat! Lucruri pe care le-am aflat acum, cautându-le, pentru că lucru căutat după lucru căutat vine!”, a mai completat realizatoarea emisiunii „Teo Show”.

