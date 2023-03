O întoarcere în trecut! Trabantul a fost o adevărată „bijuterie” pe patru roți pentru mulți dintre români, iar acum se oferă spre vânzare cu dedicație către colecționari și pasionați. De pildă, la ce preț poți achiziționa, de pe OLX, un Trabant din 1988 care a fost restaurat și are un rulaj de 70.000 de kilometri? Iată detaliile mai jos, în articol.

Un utilizator al platformei OLX a postat un anunț prin care oferă spre vânzare un Trabant din anul 1988, model 601 S. Potrivit anunțului, autoturismul a fost restaurat, procesul având o durată de un an, și nu s-a intervenit cu sudura la restaurare, păstrându-și forma clasică. Capacitatea motorului este de 595 de centimetri cubi și are 28 CP. Trabantul din 1988, pe benzină, are un rulaj de 70.000 de kilometri. Însă, la ce preț se vinde acum, în 2023?

Trabant din 1988, o „bijuterie” a vremii trecute. Autoturismul este dedicat pasionaților și colecționarilor

Potrivit anunțului, Trabantul din 1988, model 601 S, se vinde la prețul de 19.683 de lei (4000 de euro). Vânzătorul poate oferi și imagini cu autoturismul înainte să fie supus restaurării.

„Vând Trabant 601 S fabricat în 1988! Mașina a fost restaurată, nu a avut deloc rugină înainte de restaurare. Dețin poze cu mașina dinaintea restaurării și din timpul restaurării. Nu s-a intervenit cu sudură la restaurare.

Sablată, tratată… restaurarea a durat peste 1 an și costurile restaurării au depășit prețul cerut acum. Arată ireproșabil, superbă… mult mai frumoasă decât în poze. Mașina este destinată cunoscătorilor și pasionaților. Posibil unele schimburi!”, se arată în anunțul postat de utilizator.

De asemenea, vânzătorul a mai precizat faptul că prețul este fix.

Sursă foto: OLX