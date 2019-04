Încă o lovitură pentru Andreea Bălan: “Din cauza depresiei postnatale, nu mai poate alăpta“

Andreea Bălan a trecut prin cele mai grele momente din viața ei, după ce a dat naștere celei de-a doua fetițe. Vedeta a avut complicații din cauza operației de cezariană și a fost operate de trei ori, deoarece sângele nu i se coagula.

Deși nu se mai află în situațiile critice, cântăreața a mai primit o lovitură, din cauza depresiei postnatale, nu mai poate alăpta. Mai mult decât atât, nici nu poate sta în preajma fetițelor sale, însă artista speră că se va însănătoși curând.

„Andreea a trecut printr-o depresie postnatală și, din acel moment, nu a mai avut lapte. A fost distrusă când a realizat acest lucru, parcă a căzut cerul pe ea. Mai mult, nici nu poate să își ia fetița în brațe, căci intervențiile la burtă au ținut-o departe de copiii săi. E cumplit, trăiește o adevărată dramă! Cu toate acestea, încearcă să fie optimistă și speră că își va reveni curând„, au povestit persoane apropiate cântăreței pentru Wowbiz.ro.

George Burcea, mesaj pentru cei care o critică pe Andreea

„Chiar aşa, cine o machiază, cine ii face unghiile, de ce se machiază, cine o aranjează, cine o îmbracă, cine o dezbracă, de ce o îmbracă, de ce n-o dezbracă, dar de ce face poze, dar de ce postează, cine-i clinica, dar de ce acolo…ahaaa, face reclamă, dar de ce face reclamă..etc etc. Domnişoara Julia, domnilor trepăduşi care comentaţi, în loc să vă vedeţi de viitorul vostru “strălucit”…ştiţi de ce face aceste lucruri? Pentru că POATE şi de aici şi frustrarea voastră, din NEPUTINŢĂ. Eu, dacă aş fi în locul vostru, aş învăţa cum să am o viaţă bună, cum să mă dezvolt şi cum să zâmbesc în fiecare zi, nu cum să arunc în dreapta şi-n stângă cu rahat. Dar vedeţi voi, vă scuză sistemul şi creşterea de acasă, vă scuză vremurile şi faptul că “e România”, vă scuză clasa socială şi politică şi de ce nu, vârsta fragedă care “nu s-a lovit de viaţă”. Este ok, noi vă iubim şi vă urăm să NU ajungeţi pe patul spitalelor sau dacă veţi ajunge acolo, să vă amintiţi de momentele în care dădeaţi cu rahat către ea, către noi, către oricine. Şi încă ceva….ceva foarte important. Acolo unde frustrarea depăşeşte cu mult nivelul dragostei, “viaţa este greu”… Şi încă ceva: fără cultură şi fără bani, “viaţa e şi mai greu”. Dar e ok, comentaţi de pe telefoanele alea jerpelite, staţi între pereţii plini de mucegai, gătiţi la butelie, faceţi în fundul grădinii că “viaţa e frumos” la voi, că voi “nu este” ca vedetele alea rele care “nu vrea” “dăcât” atenţie. E ok, bula voastră e frumoasă”, a scris Burcea pe Facebook.