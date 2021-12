Încă patru cazuri de infectare cu varianta Omicron, confirmate în România. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Alte patru cazuri de infectare cu varianta Omircon a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate în România, după secvenţierile care au avut la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare „Cantacuzino”. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătăţii.

Toate cele patru persoane sunt în izolare. Din fericire, starea lor de sănătate este bună. Trei dintre cei infectați cu Omicron sunt vaccinați anti-COVID.

(NU RATA: ”OMICRON POATE SĂ OCOLEASCĂ ANTICORPII”. CE SPUNE VALERIU GHEORGHIȚĂ DESPRE PERICOLUL CARE AMENINȚĂ ÎNTREAGA LUME)

“Este vorba despre sportivul al cărui rezultat parţial indica o suspiciune de infectare cu tulpina Omicron şi despre cei trei contacţi ai săi din lotul de rugby, pasageri ai cursei din Africa de Sud, care au fost depistaţi pozitiv pentru virusul Sars Cov-2 în urma testelor RT- PCR”, a precizat Ministerul Sănătății.

Până acum, pe teritoriul României au fost confirmate șapte cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-Cov-2.

Varianta Omicron, care a ajuns și în România, ar putea însemna sfârșitul pandemiei

Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei, potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Din primele cercetări, s-a stabilit că tulpina din Africa de Sud are o virulență mult mai mică decât varianta Delta.

“Din datele științifice pe care le avem până în momentul de față, tulpina Omicron are o transmisibilitate mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, are o virulență mult mai mică. Ceea ce ar putea însemna începutul sfârșitului pandemiei. Acest fapt se va realiza prin fenomenul de inversare a dominanței celor două tulpini, procesul fiind unul de durată, probabil de aproximativ un an de zile”, a declarat medicul Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii.