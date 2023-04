Fostul prezentator al rubricii Meteo de la ProTV s-a despărțit de Selina, iubita sa, lucru recunoscut de acesta. Contactat de CANCAN.RO, Victor Slav a evitat însă să ofere detalii legate de motivele separării. Acesta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile privind amantlâcul fostei partenere. Galant, așa cum îl cunoaște o țară întreagă, acesta a încercat să vorbească frumos despre fosta iubită videochatistă.

Victor Slav și Selina nu mai formează un cuplu de ceva timp, lucru, de altfel, dezvăluit, în exclusivitate, de CANCAN.RO. Conform apropiaților, motivul real al rupturii l-ar constitui infidelitatea partenerei sale, care l-a căutat pe fostul său iubit, de altfel un bărbat însurat și stabilit în străinătate. Selina i-ar fi trimis bărbatului și câteva poze sexy cu ea și i-ar fi cerut să se mai vadă. Ghinion însă. Soția bărbatului a aflat și a luat foc. Femeia l-ar fi contactat pe Victor, punându-l în temă cu cele întâmplate.

„În timp ce Victor era plecat să filmeze o reclamă la Cluj, Selina și-a contactat fostul iubit, care locuiește în străinătate. Între ei au avut loc mai multe conversații. I-a trimis și o serie de fotografii indecente cu ea. I-a spus că este singură de ceva timp, că ar dori să reia relația. Și s-a oferit să retrăiască alături de acesta vremurile de altădată.

(Citește și: DRAMĂ FĂRĂ MARGINI PENTRU VICTOR SLAV. TATĂL SĂU A MURIT! “ERA PERFECT SĂNĂTOS, NU MAI SUNT OM!”)

Mai mult, Selina și-a schimbat și lookul, pentru a semăna cu soția fostului său iubit. Aceasta din urmă l-a contactat pe Victor Slav și i-a arătat toate conversațiile dintre Selina și soțul său. După întoarcerea lui de la Cluj, el a confruntat-o pe Selina. Ea i-ar fi reproșat că el este tot timpul plecat și că nu-i mai acordă suficientă atenție”, povestesc sursele CANCAN.RO.

„Eu și Selina am rămas prieteni”

Contactat pe marginea acestui subiect, galant, așa cum îl cunoaște o țară întreagă, prezentatorul a încercat să vorbească frumos despre fosta iubită Acesta a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN.RO că el și Selina nu mai formează un cuplu, dar a evitat să vorbească despre motivul real al despărțirii.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie. Fiecare locuiește în altă parte, eu m-am mutat. Am fost însă mereu discret cu viața mea personală și nu am vorbit despre aceasta. De cinci ani, de când m-am despărțit de Bianca, evit să vorbesc despre viața mea personală.

Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani.

Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, ne-a spus acesta.

Erau împreună de trei ani

Victor și Selina, pe numele său real Elena Lupu, aveau o relație de mai bine de trei ani. Chiar dacă nu plănuiseră nimic concret, ei se gândeau ca la un moment dat să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

Fostul prezentator de la Meteo a trecut chiar și peste trecutul controversat al blondinei, care câștiga bani din videochat.

„Nu m-a interesat ce făcea ea înainte să fie cu mine. Fiecare avem un trecut. Când voi mai fi cu cineva, voi face tot posibilul să nu se mai afle”, ne-a mai spus acesta.

(Nu rata: IUBITA I-A DAT ”VITEZĂ”! VICTOR SLAV ESTE, DIN NOU, SINGUR! SELINA A FĂCUT PASUL, CANCAN.RO ARE DETALIILE)

Victor Slav și-a vândut restaurantul

În prezent, pe plan profesional, chiar dacă momentan nu mai are niciun contract TV, Victor trăiește din înțelegerile de imagine și din afacerea cu parfumul arăbesc bărbătesc pe care a lansat-o. Fostul prezentator de la Meteo a avut și un restaurant, pe care l-a închis. Tot el ne-a mai spus însă că a reușit să-l vândă, ulterior:

„Restaurantul l-am vândut. Afacerea cu parfumul am deschis-o cu un prieten. Încă nu am semnat cu vreo televiziune, dar da, am fost și am dat câteva probe. Am mai multe contracte de imagine, în prezent”.

Dărâmat de moartea tatălui său

De aproximativ patru luni, Victor Slav trăiește o adevărată dramă familială. Chiar înaintea sărbătorilor de Crăciun, tatăl său, Constantin Slav, care nu era în evidență cu vreo problemă de sănătate, s-a stins în urma unui infarct care a precedat o embolie pulmonară.

„Numai eu știu prin ce trec. De patru luni parcă nu mai sunt om. Tata a murit în luna decembrie, era sănătos, nu avea vreo suferință. Avea doar 69 de ani. Nimeni nu se aștepta. Totul a fost așa brusc, în urma unui infarct care a precedat, după cum au zis doctorii o embolie pulmonară”, a mărturisit îndrăgita vedetă tv în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.