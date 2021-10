Începând de luni, toate școlile din Ilfov se vor închide la solicitarea DSP. Incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 15 la mia de locuitori

Toate școlile din Ilfov se închid începând de luni, la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Ilfov. Măsura a fost dispusă după ce incidența a ajuns la 15,48 cazuri la mia de locuitori.

Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, a afirmat că recomandarea a fost făcută pentru 14 zile, începând din 18 octombrie. Recomandarea vizează doar școlile, iar această măsură s-ar putea prelungi dacă situația o va impune.

”Noi trebuie să luăm nişte măsuri pentru limitarea răspândirii virusului Sars- CoV -2, iar rata de infectare la nivelul judeţului Ilfov la data de 13, astăzi, este de 14, 49, în creştere. 15 localităţi din totalul de 40 au la această dată valori de peste 15 la mie, avem şi cu 20 incidenţă. Creşterea zilnică a cazurilor, în rândul cadrelor didactice şi al elevilor, este progresivă .

Astăzi s-a făcut propunerea de suspendare a activităţii, a fost trimisă la Inspectoratul Judeţean Ilfov, am luat legătura cu doamna Adriana Stoica, inspectorul şcolar, vineri se vor face comisiile de CA şi de luni avem promisiunea că se vor închide cursurile la Ilfov. Dacă avem scăderi, vom relua cursurile, şi eu am doi copii care nu vor să mai stea acasă. Mi-au spus: ”Tati, ne-ai distrus copilăria, de doi ani suntem acasă, nu am mers la şcoală”. Au terminat clasa a 11-a şi a 12-a fără să meargă la şcoală”, a afirmat şeful DSP Ilfov pentru news.ro.

Părinții sunt plătiți de stat dacă stau acasă cu copiii

Părinții pot sta acasă cu elevii care fac școala online și sunt plătiți de stat doar dacă minorul are până în 12 ani, cu mici excepții, însă. În această categorie intră părinții care au copii cu vârsta de până la 18 ani cu boli de inimă, diabet, boli inflamatorii, boli imune sau autoimune.

Indemnizația nu se oferă ambilor părinți, ci doar unuia dintre ei. Aceasta este în valoare de 75% din venitul mediu brut, dar nu mai puțin de 2.500 de lei. Bani sunt oferiți de stat cu o condiție: părintele nu trebuie să facă telemuncă. În caz contrar acesta va fi plătit de angajator și nu mai poate beneficia de acest ajutor din partea statului.