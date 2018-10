Incident major la vot: Un bărbat a încercat să intre în secție cu un pistol

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat sâmbătă că au fost înregistrate 29 sesizări privind posibile infracţiuni sau contravenţii legate de desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei. Reprezentanţii MAI spun că un bărbat din Caraş Severin a încercat să intre într-o secţie de votare înarmat cu un pistol cu bile de cauciuc.

Reprezentanţii MAI spun că un bărbat din Caraş Severin a încercat să intre într-o secţie de votare înarmat cu un pistol cu bile de cauciuc. În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice, sens în care a fost sancţionat potrivit legii. „În judeţul Caraş Severin, poliţistul care făcea parte din dispozitivul de pază al unie secţii de votare, a observat un bărbat care avea asupra sa un pistol cu bile de cauciuc şi care se pregătea să intre în secţie. Acesta a fost condus la subunitatea de poliţie, unde s-a stabilit că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, sens în care a fost sancţionat contravenţional conform legii privind regimul armelor şi muniţiilor care interzice purtarea armei sub influenţa băuturilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, potrivit rtv.net

„În primele zece ore de la începerea procesului de vot au fost înregistrate 29 de sesizări privind posibile contravenţii sau infracţiuni în legătură cu referendumul. Fiecare sesizare a fost verificată cu operativitate pentru a fi dispuse măsurile prevăzute de lege. Până acum, patru sesizări nu au fost confirmate, restul fiind soluţionate sau în curs de verificare. Pentru cinci fapte contravenţionale au fost aplicate amenzi în valoare de 6.100 lei. De asemenea, poliţiştii efectuează cercetări cu privire la săvărşirea a cinci infracţiuni”, a spus Monica Dajbog.