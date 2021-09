Incredibil! Câte clase are Nicolae Guță, de fapt! Ce note a luat la matematică și la limba română

Nicolae Guță este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi, bucurându-se mereu de iubirea publicului său. Însă, se pare că nu studiile l-au ajutat în carieră pe celebrul manelelist, ci vocea și talentul, acesta având finalizate doar 12 clase.

Se pare că Nicolae Guță este un artist cu studii medii. Nicolae Guță a învățat la liceul „Apollonius’ din Petroșani, acolo unde a studiat 12 clase. Cu toare acestea, manelistul nu a absolvit examenul de Bacalaureat, relatează Viva!.

Nicolae Guță a picat examenul de Bacalaureat cu următoarele note: 1 la Limba Română, 3 la Matematică și 2 la Geografie, iar în dreptul numelui său a fost scris „Respins’.

Însă, poate rezultatele slabe la învățătură se datoarează și problemele pe care le-a avut, acesta fiind nevoit să muncească din greu pentru a-și câștiga existența, apoi să se însoare și să se maturizeze foarte devreme.

Nicolae Guță s-a însurat la 14 ani

„Vitregiile vieţii m-au lovit, am trecut prin nişte etape în care nu am crezut că voi mai exista sau că nu voi mai avea puterea să merg mai departe sau pur şi simplu am zis aici este sfârşitul meu de la nişte ani foarte fragezi”, a spus Nicolae Guţă la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Nicolae Guță s-a însurat la vârsta de 14 ani și de atunci a trebuit să își asume rolul de soț resposabil. „Eu la 14 ani am rămas fără tată. La 15, munceam cu târnăcopu şi lopata. M-am căsătorit la 14 ani jumate şi a trebuit să-mi asum rolul de soţ. Eu asa am fost educat de tatăl meu. Atunci când te numeşti ce te numeşti în casă, bărbat, şi porţi curea la pantaloni îţi revin şi nişte responsabilităţi”, a mai spus manelistul.

Sursa foto: Facebook, Youtube