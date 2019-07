Incredibil câți bani a cheltuit Ioana Tufaru în vacanța de la mare!

Ioana Tufaru, împreună cu iubitul și fiul ei, au petrecut doua saptamani la mare, în vacanţă. Au ales staţiunea Costineşti, una dintre preferatele tinerilor şi au profitat la maximum de fiecare zi însorită.

“Ne place enorm aici, la Costineşti, unde sunt mulţi tineri şi atmosfera este frumoasă. Luca adoră să facă tot felul de forme în nisip şi să se bălăcească la malul mării. Vă daţi seama că noi mai mult de dragul lui venim pe litoral, pentru că nu vrem să fie privat de nicio bucurie a copilăriei. Noi suntem fericiţi şi ne distrăm prin ochii lui, când vedem cât de mult îi place la mare”, a declarat Ioana.

Multă lume s-a întrebat de unde are Ioana de unde are bani pentru astfel de escapade.

Fiica Andei Calugareanu a explicat insa de nenumarate ori ca ea este colaborator la Teatrul Evreiesc, sotul ei lucreaza in domeniul salubritatii, copilul primeste o alocatie de la stat si, in plus, Ioana incaseaza, lunar, si un ajutor social de la stat.

“Am explicat de o mie de ori cu ce ma ocup eu, cu ce se ocupa Ionut, ce venituri avem si asa mai departe desi n-ar fi trebuit sa ma justific in fata nimanui. Facem sacrificii sa mergem la mare, pentru Luca in primul rand, ca noi nu tineam mortis sa ajungem pe litoral. Sa stiti ca exista si cazari ieftine si daca esti cumpatat iti permiti un concediu la mare si cu un buget restrans. Noi am platit cazarea 75 de lei pe noapte, la o pensiune, ne-am cumparat alimente de la supermarket si, din cand in cand, am mancat la terase de tipul “impinge tava”, unde preparatele sunt bune. A, si am stat frumos pe prosop sau pe cearceaf la plaja, nu am inchiriat sezlong. Cred ca am cheltuit in jur de 2000-2200 de lei”, a spus Ioana pentru wowbiz.ro.