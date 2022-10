Incredibil! Ce a descoperit un bărbat pe o plajă din Țara Galilor

O simplă plimbare avea să-i scoată în cale 100.000 de milioane de euro. Un bărbat din Țara Galilor a ieșit pe plajă, când a făcut o descoperire de-a dreptul uimitoare. Iată despre ce este vorba.

Rutina de zi cu zi s-a transformat într-o întâmplare, pe care nu o să o uite prea curând. În timp ce se plimba pe plaja Aberystwyth, în vestul Țării Galilor, ca în orice dimineață, un bărbat a văzut la țărm ceva ce părea a fi un animal marin eșuat. S-a apropiat și nu i-a venit să creadă peste ce a dat. Mai exact, plaja era plină de pachete ambalate în celofan negru, ce aveau legate de ele bidoane de plastic, tocmai pentru a fi utilizate pe post de dispozitive plutitoare. Și-a dat seama că în acele pachete se aflau droguri.

„Eram la plimbarea de dimineață, când am văzut ceva pe plajă. Am fost intrigat și m-am apropiat. Aproape imediat am știut ce este. Poliția a venit după o jumătate de oră. Ofițerii au tăiat o pungă și au găsit ceea ce părea a fi cocaină pură”, a declarat bărbatul, potrivit Cambrian News.

Ce au transmis autoritățile

Se pare că, pachetele conțineau cocaină pură, un drog puternic, iar valoarea transportului depășește 100 de milioane de euro.

„Poliția Dyfed-Powys investighează descoperirea unei cantități semnificative de ceea ce pare a fi cocaină pură, de-a lungul coastei Ceredigion, în acest weekend. Se fac cercetări pentru a stabili modul în care o cantitate atât de mare de droguri a ajuns în Țara Galilor”, este comunicatul poliției, potrivit sursei menționate anterior.