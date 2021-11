Incredibil ce a lăsat la vedere o femeie în timpul unei ședințe online cu șeful. Nu o să uite niciodată momentul jenant: ”Am murit puțin pe dinăuntru”

Nicki Faulkner a avut parte de un eveniment stânjenitor în timpul unui apel video la locul de muncă. În vârstă de 32 de ani, femeia a decis să participe la ședință chiar din propriul pat, iar pentru început totul a decurs normal. După cincisprezece minute, Nicki, care lucrează în domeniul resurselor umane, și-a dat seama că lăsase o sticlă de lubrifiant Durex pe raftul din spatele patului ei, în văzul tuturor celor care participau la apelul video.

În situația actuală, tot mai mulți angajați ai marilor companii își desfășoară activitatea de acasă în confortul propriei locuințe. Întâlnirile cu șefii și colegii au devenit tot mai rare, iar atunci când au loc acestea sunt online. Nimic anormal până acum, însă cei care au intrat în ședință au observat un obiect care nu i-a făcut cinste. Nicki Faulkner a arătat mai mult decât trebuia.

”Am observat lubrifiantul pe raftul din spatele meu”

Într-o fracțiune de secundă, Nicki și-a dat seama de gafă, însă era prea tâziu. Toți cei care erau implicați în sedință au avut timp să observe sticla de lubrifiant, iar tot ce i-a mai rămas de făcut a fost să ignore obiectul de pe fundal. Chiar dacă i-a fost ruține, Nicki a continuat apelul video ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat:

„După aproximativ 15 minute de convorbire, am observat lubrifiantul pe raftul din spatele meu, era prea târziu să îl mut. Managerul meu ar fi știut atunci că am văzut-o și ar fi atras mai multă atenție asupra ei. Este unul dintre acele tabuuri, am murit puțin pe dinăuntru. Era lubrifiantul de masaj Durex, era cu siguranță evident, ce altceva putea fi? Știa că sunt în pat, așa că ce altceva aș fi putut avea pe raftul din spatele patului meu?”, a povestit Nicki Faulkner pe rețelele de socializare.

Tot pățitul e priceput, iar această întâmplare stânjenitoare a fost suficientă cât să nu mai participe la ședințele video din vârful patului: „Data viitoare voi face întâlnirile de la masa din bucătărie. Patul a fost întotdeauna o idee proastă”, a concluzionat Nicki.

Nicki a spus că a decis să lucreze de acasă după o perioadă aglomerată la serviciu în săptămâna precedentă și a ales să răspundă la telefon din pat, deoarece se simțea puțin epuizată. Ea a adăugat că, de obicei, nu răspunde la apelurile de serviciu din pat, așa că nu s-a gândit să verifice ce era în spatele ei.

Sursa foto: Kennedy News and Media