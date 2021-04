Incredibil. Ce salariu avea Andreea Marin, pe vremea când prezenta „Surprize, Surprize”. Își permitea o sticlă de suc pe lună

Azi se numără printre femeile de succes din România, însă nimeni nu știe prin ce a trecut Andreea Marin, pentru a ajunge la nivelul la care este acum. Deși multe persoane s-au gândit că poate a avut parte de un salariu colosal la TVR, atunci când prezenta „Surprize, Surprize”, iată că realitatea este alta.

Deși multe persoane se gândeau că Andreea Marin a avut parte de un salariu mare la TVR, realitatea este alta. Acum ceva timp, extrem de sinceră și deschisă, fosta „Zână” a Surprizelor a vorbit despre remunerația pe care o primea, atunci când era prezentatoare la TVR.

Avea bani doar pentru taxi și o sticlă de suc

La începutul anilor 2000, Andreea Marin câștiga extrem de puțin și nu își permitea multe lucruri. Veniturile ”Zânei” nu erau atât de mari precum credea toată lumea.

„Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget(…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale, până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, a declarat Andreea Marin.