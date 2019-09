INCREDIBIL! O handbalistă de 13 ani povestește cum asistentul medical de la CSM Ploiești pipăie sportivele minore la dușuri: ”Ne băga mâna în chiloți și ne apăsa acolo…”

O handbalistă de 13 ani acuză asistentul medical al echipei CSM Ploiești că stă în vestiarul fetițelor și la dușuri în timp ce acestea sunt dezbrăcate, și chiar le atinge în zonele intime. Asistentul medical al cubului este Viorel Dohotaru și are 70 de ani.

Fetița de 13 ani face mărturisiri cutremurătoare. Aceasta povestește cum era obligată să facă duș de față cu asistentul medical.

”La un meci, la Ghimbav, când am cu fetele mai mari, ele s-au dezbrăcat și au intrat sub duș. Eu nu am vrut să fac duș, m-am schimbat ca să plec la microbuz. ”Dochi” m-a oprit și mi-a spus că, dacă nu intru să fac duș, nu mai joc la domnul Robert. Nici acasă nu fac duș de față cu mama sau chestii de genul ăsta. Mi-a replicat că cine sunt eu, de am venit de la cele mici, de la doamna Geta, cu figurile astea și să intru să fac duș! Eu am zis că nu pot! M-a luat de mână și m-a obligat să intru să fac duș! A trebuit să intru în chiloți și cu bustieră, iar el a venit să mă verifice dacă mă spăl!!”, a povestit copila.

”La alt meci, la Sala Sporturilor Olimpia, după meci, fetele s-au dezechipat, au intrat la dus, iar când au ieșit, ”Dochi” le-a șters pe corp, apoi le-a împachetat lucrurile”, spune jucătoarea.

“Ne făcea masaj pe fese, spunea că ăsta e masajul”

”Aceste faze au continuat. Ne făcea masaj pe fese, spunea că ăsta e masajul. Ne controla dacă ne-a venit menstruația: ne dădea jos pantalonii, ne băga mâna în chiloți și ne apăsa acolo! Fetele nu doreau să facă duș cu el de față și asta era scuza lor, iar doctorul zicea că le verifică” , a continuat aceasta.

Control la… ciclu!

”De obicei, fetele ieșeau din duș dezbrăcate. Nea Dochi punea muzică, iar fetele dansau! Fără nici o jenă! Apoi, colegele mele, cu care am fost la turneul final, mi-au povestit că, în cantonament, le-a pus să se dezbrace de tot, să-și desfacă picioarele, să le controleze, că poate le-a venit ciclul”, a completat puștoaica. Sportiva, venită de două luni la grupa de junioare, susține că le-a întrebat pe celelalte colege cum de acceptă să se dezbrace în fața doctorului: ”Mi-au zis că îl iubesc pe nea Dochi. Spunea că le-a zis că le iubește ca pe nepoatele lor, că le vrea binele. Ele n-aveau nici o problemă cu asta” a mai spus handbalista.