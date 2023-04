Incredibil! O româncă s-a trezit cu o factură uriașă la telefon, după o plimbare pe Dunăre. Câți bani trebuie să scoată acum din buzunar

O româncă are parte de coșmarul vieții ei, după ce s-a trezit peste noapte cu o factură imensă de plătit la rețeaua de telefonie mobilă. Deși nu a ieșit din țară, femeia trebuie să scoată acum din buzunar o sumă uriașă.

O greșeală a costat-o mult pe o româncă. După o scurtă vizită pe Dunăre, femeia s-a ales cu o factură uriașă la rețeaua de telefonie mobilă. Nici prin cap nu i-a trecut ce avea să se întâmple, dacă se va plimba puțin cu barca. Acum trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 1500 de euro, deși nu a ieșit din țară.

Aceasta s-a aflat aproape de Serbia, iar roamingul a fost activat. A petrecut câteva ore, la o plimbare pe apă, apoi s-a trezit cu o factură imensă la abonament.

Pățania femeii a devenit virală pe internet

Foarte disperată, românca a postat un mesaj pe un grup de Facebook, unde se află mai mulți avocați, și le-a cerut acestora o părere. Nu-și dorește să plătească factura, pentru că nu a părăsit țara.

„Spuneți-mi, vă rog, ce pot face în situația în care am primit o factură de aproape 1.500 de euro pentru că am efectuat apeluri și am utilizat date mobile în rețeaua Telekom? Menționez faptul că am fost timp de câteva ore la Dunăre, nu mi-a venit nicio notificare și nici nu a apărut în dreptul semnalului vreun semn care să arate că semnalul este din Serbia”, a scris femeia, pe grupul de Facebook Sfaturi de la avocați.

La scurt timp după postarea făcută în online, un avocat s-a oferit să-i dea sfaturi, pentru a rezolva situația neplăcută prin care trece. Femeia a fost îndrumată să contacteze rețeaua de telefonie mobilă și să ceară detalii despre contractul ei.

„În primul rând, este important să verificați contractul dvs. cu operatorul de telefonie mobilă pentru a vedea care sunt termenii și condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în străinătate. De obicei, operatorii de telefonie mobilă trebuie să furnizeze informații clare și transparente cu privire la tarifele aplicabile serviciilor de roaming.

În cazul în care credeți că factura pe care ați primit-o este nejustificată, vă recomand să contactați operatorul de telefonie mobilă și să discutați cu un reprezentant al companiei. În timpul discuției, puteți solicita informații detaliate cu privire la apelurile și datele mobile care au fost utilizate în roaming și puteți solicita o justificare clară a facturii.

De asemenea, puteți solicita operatorului de telefonie mobilă să vă ofere soluții alternative, cum ar fi reducerea facturii sau stabilirea unui plan de plată în rate. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul oferit de operatorul de telefonie mobilă, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru a solicita ajutor și informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. ca utilizator de servicii de telefonie mobilă.

În orice caz, este important să acționați prompt și să vă informați cu privire la drepturile dvs. pentru a putea lua măsurile necesare și a proteja interesele dvs. ca utilizator de servicii de telefonie mobilă”, a fost răspunsul unui membru al grupului.