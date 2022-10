Incredibil! Și-a comandat haine în valoare de 520 de lei, dar a rămas mască când i-a venit coletul

O femeie care a avut prea multă încredere în comenzile plasate pe internet s-a ales cu o pagubă de 520 de lei în buget. Povestea sa i-a șocat pe toți cei care au avut răbdare să o asculte.

Nu mai este niciun secret faptul că din ce în ce mai multe persoane ajung să fie păcălite în mediul online de către cei care își doresc să obțină sume mari de bani, fără a face mare lucru. Acesta este și cazul unei femei care și-a dorit un trening scump dar care a primit ceva uimitor în schimb.

Ce a descoperit o femeie în coletul comandat de pe internet

Povestea femeii păgubite a început în momentul în care a descoperit pe Facebook o persoană care era dispusă să vândă tot felul de haine de firmă la un preț relativ bun. Aceasta a hotărât să își achiziționeze un trening care i-a atras atenția și a plătit pentru el 520 de lei.

În momentul în care a deschis coletul, păgubita a descoperit două perechi de adidași vechi și plini de noroi, dar și două perechi de pantaloni de trening, de asemenea, murdari. În momentul în care a încercat să ia legătura cu persoana care i-a trimis comanda, aceasta nu a mai fost de găsit. Se pare că nu este pentru prima dată când au loc astfel de probleme, oamenii legii trăgând un semnal de alarmă cu privire la asta.

„Am dat de niște escroci, pur și simplu. Am intrat pe Facebook, normal, ca toată lumea, facem comenzi online. Sinceră să fiu, nu am fost foarte atentă. Mi-a plăcut un trening, mi-am făcut comandă, dar printr-un mesaj privat. Pe data de 11 am primit coletul, a venit curierul, am plătit cei 520 de lei.

Șocul a fost foarte mare când am deschis coletul. Am găsit două perechi de adidași vechi, plini de noroi, și două perechi de pantaloni de trening murdari. Pe moment, nu am știut ce se întâmplă. (…) Nu am reușit sub nicio formă să dau de acea doamnă și am zis să trag un semnal de alarmă, pur și simplu”, a mărturisit femeia care nu și-a mai recăpătat banii.