Incredibil! Soția miliardarului Dan Voiculescu dezvăluie secretul: ”Mi-am făcut altar acasă!”

Podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” difuzat sâmbătă, 4 martie, a marcat o premieră națională, prin prisma invitatei Liana Voiculescu. Soția profesorului Dan Voiculescu a făcut destăinuiri sufletești înălțătoare, pentru prima dată, la o emisiune de tip podcast. Printre subiectele abordate în cadrul interviului se află și răspunsul la dilema evoluției imateriale.

Liana Voiculescu susține, conform cugetărilor sale îndelungi, că nu este întotdeauna nevoie să ne aflăm într-un lăcaș de cult pentru ca rugile să ne ajungă acolo unde trebuie. De pildă, partenera de viață a politicianului dezvăluie că are acasă propriul altar care o ajută să își găsească liniștea și energia atât de necesare progresului spiritual.

( NU RATA INTERVIUL INTEGRAL AICI: Prima prezență la un podcast a Lianei, soția profesorului Dan Voiculescu: ”Fericirea este o alegere” )

Liana Voiculescu: „Nu-i nevoie să fii într-o biserică tot timpul ca să te rogi!”

Liana Voiculescu: În anumite lăcașe de cult m-am dus și de patru ori pe săptămână, plus că mi-am făcut altar acasă. Eu am acasă un altar și pe undeva nu-i nevoie să fii într-o biserică tot timpul ca să te rogi. Poți s-o faci când ești tu cu tine, indiferent unde te afli. Important este beneficiul pe care îl câștigi după o astfel de experiență, de emoție.

Este foarte multă înălțare aici, iar ceea ce mi-aș dori pentru viitor este un nivel foarte mare de conștiință. Mi-aș dori să reușesc să îl ating. Nici măcar nu știu dacă îl merit, dar mă gândesc că în felul nostru, fiecare om, are un dat. Și dacă noi am trecut prin asta, ce-ar fi să alegem partea frumoasă?

Una dintre cărțile pe care le-am citit și m-a marcat foarte tare a fost «Sfântul închisorilor». În perioada comunismului, când o mulțime de judecători, medici, profesori au stat în pușcăriile comuniste. Îmi amintesc, Doamne, a fost acest Valeriu Gafencu…

Adrian Artene: Au fost mulți, Părintele Nicolae Steinhardt, cu «Jurnalul fericirii» și ulterior botezat în închisoare…

( URMĂREȘTE ȘI: Cum să găsim fericirea în Postul Mare. Părintele Vasile Ioana: ”Spune-I lui Dumnezeu că-L iubești!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.