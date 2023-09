Incredibil! Vlad Pascu, prins cu droguri într-un parc de lângă școală

Vlad Pascu a devenit cunoscut în întreaga țară după ce a produs tragedia de la 2 Mai. Odată cu arestarea sa preventivă, noi detalii cutremurătoare despre tânărul de 19 ani ies la iveală. Nu era la prima abatere, jandarmii l-au prins încă de pe vremea când avea 13 ani cu droguri.

Prima dată când jandarmii l-au zărit în timp ce fuma o țigară cu substanțe interzise a fost pe vremea când era elev. Pe data de 5 aprilie 2017, se droga lângă un parc aflat în apropierea liceului său. În timpul controlului, oamenii legii au găsit 0,39 grame de canabis asupra lui. Dat fiind faptul că avea sub 14 ani la momentul săvârșirii ilegalității (deținere de substanțe interzise), nu a putut fi tras la răspundere din punct de vedere penal. Pe de altă parte, mama sa a fost chemată la instituția de învățământ și anunțată cu privire la comportamentul fiului său.

Vlad Pascu, prins, din noi, cu droguri

În luna februarie a anului 2022, Vlad Pascu a fost prins cu 0,68 de grame de canabis. Tânărul care a produs tragedia de la 2 Mai s-a ales cu dosar la DIICOT. A scăpat rapid de pata de pe numele său, sub pretextul că nu deținea o cantitate suficient de mare de substanțe interzise.

Inclusiv părinții lui știau că este dependent de droguri. Cel mai probabil, ar fi continuat să consume, dar dat fiind faptul că a fost arestat, „sursa” i-a fost oprită și a fost nevoit să se lase brusc.

Tânărul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai, în sevraj

Dat fiind faptul că era consumator de substanțe interzise de mai bine de 6 ani, Vlad Pascu a intrat în sevraj. În arestul Poliției, tânărul se confruntă cu simptome specifice unei persoane care a întrerupt consumul de droguri extrem de periculoase:

„Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au spus sursele CANCAN.RO.

