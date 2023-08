Tatăl lui Vlad Pascu a plecat, pe ascuns, din România. Părintele ucigașului de la 2 Mai a rupt orice legătură cu persoanele apropiate

Mihai Pascu, fost campion național la offroad extrem, acum om de afaceri, este dărâmat după ce fiul său de 19 ani, Vlad, s-a urcat drogat la volanul mașinii lui de colecție, apoi a intrat în plin, într-un grup de tineri, pe drumul dintre Vama Veche și localitatea 2 Mai, pe 19 august. Roberta și Sebastian au murit pe loc, iar prietenii lor au fost răniți. Teribilistul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit de oamenii legii după impactul care a nenorocit mai multe familii. După ce a fost reținut de polițiști, părinții băiatului de bani gata au transmis un mesaj, prin care și-au exprimat suferința cu privire la întreaga tragedie. La o zi după înmormântarea tinerilor omorâți de Vlad Pascu, tatăl acestuia a dat fuga la o șaormerie din București, să-și potolească foamea. Ce a făcut acum fostul sportiv întrece orice imaginație. A dispărut în stil mare!

Vlad Pascu este în atenția tuturor de zile bune, după ce s-a urcat drogat la volan, apoi a intrat cu un Mercedes într-un grup de tineri, la intrare în localitatea 2 Mai. Roberta și Sebastian și-au dat ultima suflare pe loc, iar restul tinerilor au tras sperietura vieții lor. De parcă nu ar fi fost de ajuns, teribilistul de 19 ani a fugit de la locul faptei, fiind prins de oamenii legii după impactul devastator. Acesta a fost reținut de polițiști, ancheta fiind în plină desfășurare. Cei doi tineri au fost conduși pe ultimul drum, părinții și apropiații fiind profund îndurerați. La fel de îndurerați au anunțat că sunt și părinții șoferului drogat, care a provocat nenorocirea, printr-un comunicat de presă. Ce-i drept, acest lucru nu a părut credibil în fața multora, căci la o zi după înmormântarea victimelor accidentului mortal, Mihai Pascu și-a văzut de viață. A ieșit în oraș, să-și potolească foamea la o șaormerie. (VEZI AICI IMAGINILE)

CITEȘTE ȘI: EXPERTIZA TOXICOLOGICĂ ÎN CAZUL LUI VLAD PASCU SCHIMBĂ SITUAȚIA TRAGICULUI EVENIMENT DE LA 2 MAI. CE AU SCOS ANALIZELE LA SUPRAFAȚĂ

În tot acest timp, două familii își plângeau pierderile, iar tânărul se zbătea în închisoare, pentru că starea lui nu ar fi deloc una bună. Dependent de droguri de la vârsta de 13 ani, beizadeaua de 19 ani a intrat, deja, în sevraj, iar reacțiile acestuia sunt uluitoare: “Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, ne-au mărturisit sursele noastre.

Mihai Pascu a dispărut din peisaj, la scurt timp după tragedia din localitatea 2 Mai

Fostul campion național la offroad extrem s-a făcut nevăzut, la 10 zile după tragedia din localitatea 2 Mai. Conform surselor CANCAN.RO, tatăl lui Vlad Pascu ar fi părăsit țara prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Mihai Pascu și-a închis telefonul și momentan nu se știu detalii despre locul unde se află. Acesta ar fi rupt orice legătură cu persoanele apropiate.

CITEȘTE ȘI: PANICĂ ÎN CELULA ÎN CARE VLAD PASCU E REȚINUT. BEIZADEAUA CARE A UCIS DOI TINERI, SUPRAVEGHEAT ATENT DUPĂ CE A INTRAT ÎN SEVRAJ: „ESTE AGRESIV ȘI…”

Între timp, fiul său este în arestul Poliției, iar ancheta oamenilor legii este în plină desfășurare. Tânărul de 19 ani acuză dureri fizice și este agresiv verbal. Cel mai cunoscut psiholog criminalist din România a explicat pentru CANCAN.RO cum se manifestă stările prin care trece Vlad Pascu, vinovatul în cazul accidentului mortal din localitatea 2 Mai.

„Asemenea manifestări nu îi surprind pe cei care știu despre ce este vorba. Dacă ele se manifestă, atunci este strict de competența procurorului care va apela la ajutorul Institutului de Medicină Legală, care să-i ofere o explicație clară asupra celor constatate. Fiindcă doar un act legal și parafat de către un medic legist ne poate ajuta să înțelegem dacă acel tânăr are o responsabilitate integră sau abolită, diminuată a faptelor sale.

Abia atunci cei în cauză vor avea o imagine de ansamblu asupra individului în cauză și a stării sale de discernământ. Pe de altă parte, așa cum l-am putut vedea, din diverse înregistrări pe rețelele sociale, băiatul acesta e unul ce prezintă mari vulnerabilități. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, de când era încă minor. E dus de vânturi, abulic și condus de o dileală care nu l-a ajutat deloc, semn că a și ajuns unde a ajuns. Este un caz complicat!”, ne-a declarat Tudorel Butoi.