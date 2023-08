Panică în celula în care Vlad Pascu e reținut. Beizadeaua care a ucis doi tineri, supravegheat atent după ce a intrat în sevraj: „Este agresiv și…”

Beizadeaua de 19 ani, care a ucis doi tineri și a rănit alți patru, se află de câteva zile în arestul poliției. El a fost audiat ieri de procurorii DIICOT, apoi s-a întors în celulă, unde nu-i merge bine deloc. Conform surselor CANCAN.RO, băiatul de bani gata a intrat în sevraj, se simte rău și este atent supravegheat de medici.

O nouă tragedie a zguduit România. În urmă cu câteva zile, un tânăr de 19 ani a lovit din plin un grup de copii aflați pe trotuarul unui bulevard din zona 2 MAI. În urma coliziunii, din cauza vitezei excesive, doi tineri au murit pe loc. Sebastian Olariu, în vârstă de 21 de ani, a fost lovit din plin, iar trupul său a fost spintecat în două. Trunchiul a rămas pe trotuar, iar picioarele au fost aruncate în vegetația aflată la câțiva metri depărtare.

Roberta Dragomir a decedat și ea pe loc, iar impactul a fost atât de puternic, încât tatălui fetei i-a fost greu să-și identifice copilul la INML. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de politiști în Vama Veche. Testat cu aparatul antidrug, el a ieșit pozitiv la cocaină, iar examenele de sânge au relevat faptul că el consumase trei substanțe halucinogene, cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Acuză dureri psihice și este agresiv verbal!

În aceste momente, Vlad Pascu se află în arestul poliției, iar sursele CANCAN.RO susțin că starea acestuia nu este deloc bună. Dependent de droguri de la vârsta de 13 ani, beizadeaua de 19 ani a intrat, deja, în sevraj, iar reacțiile acestuia sunt uluitoare: “Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale”, ne-au mărturisit sursele noastre.

Ce spune cel mai cunoscut psiholog criminalist din România

„Asemenea manifestări nu îi surprind pe cei care știu despre ce este vorba. Dacă ele se manifestă, atunci este strict de competența procurorului care va apela la ajutorul Institutului de Medicină Legală, care să-i ofere o explicație clară asupra celor constatate. Fiindcă doar un act legal și parafat de către un medic legist ne poate ajuta să înțelegem dacă acel tânăr are o responsabilitate integră sau abolită, diminuată a faptelor sale.

Abia atunci cei în cauză vor avea o imagine de ansamblu asupra individului în cauză și a stării sale de discernământ. Pe de altă parte, așa cum l-am putut vedea, din diverse înregistrări pe rețelele sociale, băiatul acesta e unul ce prezintă mari vulnerabilități. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, de când era încă minor. E dus de vânturi, abulic și condus de o dileală care nu l-a ajutat deloc, semn că a și ajuns unde a ajuns. Este un caz complicat!”, a declarat Tudorel Butoi, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.