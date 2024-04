Înduioşător! O pisică a mers singură la spital, ca să îşi nască puii. S-a întâmplat în Iaşi

Mama Miți, așa cum este alintată acum, a emoționat întreaga țară! Pisica a mers singură la o clinică veterinară din Iași, să-și nască puii. A început să miaune pe la ușă, iar cadrele medicale au observat-o imediat și au ieșit la ea. Au preluat-o și i-au făcut investigațiile necesare, iar apoi au aflat că trebuie să-și aducă pe lume pisoii. Zis și făcut! Imaginile înduioșătoare care au făcut înconjurul internetului!

O pisică a reușit să emoționeze întreaga țară. Felina urma să-și aducă pe lume puii, așa că trebuia să găsească locul potrivit. A mers ce a mers, apoi s-a oprit în fața unui cabinet veterinar. A început să miaune la ușa clinicii, iar veterinarii de acolo au auzit-o și au ieșit imediat la ea. Când au văzut pisica, și-au dat seama imediat că aceasta trebuie să nască. Au supus-o unor investigații, apoi au ajutat-o să-și aducă puii pe lume. Pisica, alintată drept Mama Miți, a născut patru pisici superbi, care se află și acum în îngrijirea veterinarilor.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care pisicuța a venit singură la ușa cabinetului veterinar. Medicii au crezut că poate cineva a adus-o, însă când au verificat imaginile, au rămas de-a dreptul surprinși. Nu a fost abandonată, ci instinctul matern a făcut-o să meargă și să ceară ajutor pentru puii ei.

Povestea ei a fost expusă de către reprezentanții clinicii veterinare din Iași, urmând o avalanșă de comentarii și aprecieri atât pentru felina iubitoare, cât și pentru cei care au ajutat-o și nu au lăsat-o la greu.

„Inițial noi am crezut că a adus-o cineva. Am crezut că a abandonat-o cineva și a doua zi ne-am uitat pe camerele de supraveghere de afară și am văzut că a venit singură”, a explicat medicul veterinar, conform sursei citate.