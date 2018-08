Infidelitatea să fie motivul divorțului? Momentul în care Connect-R a fost surprins cu altă femeie

După luni întregi de speculații, iată că totul s-a adeverit! Commect-R și Misha nu mai formează un cuplu, iar curioșii se întreabă dacă nu cumva motivul rupturii lor ar fi fost… infidelitatea. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Vestea că Misha și Connect-R nu mai sunt împreună i-a lăsat mască pe toți fanii și nu numai! Inclusiv Pepe, nașul de cununie a celor doi nu știa nimic despre despărțirea finilor săi. Iar acum, curioșii se întreabă dacă nu cumva infidelitatea artistului a dus la ruptura dintre el și Misha. (CITEȘTE ȘI: PRIMA REAȚIE A NAȘULUI PEPE DUPĂ CE CONNECT-R A ANUNȚAT CĂ S-A DESPĂRȚIT DE MISHA! MOTIVUL SEPARĂRII)

În 2014, Connect-R a fost surprins în compania unei femei la mare, cu doar două săptămâni înainte de nuntă! La acea vreme, cei doi au fost extrem de discreți în privința acestui subiect. Iar… la scurt timp după mica escapadă a cântărețului, Connect-R și Misha s-au căsătorit. Semn că artista l-a iertat pe Connect-R. Cel puțin atunci!

Connect-R a anunțat despărțirea de Misha pe Facebook

Connect-R și Misha s-au hotărât să pună punct relației și să divorțeze. În trecut, cei doi au recunoscut că au probleme însă au rămas împreună, iar acum cel care a făcut anunțul a fost cântărețul. Connect-R a mărturisit pe contul său de socializare că el și Misha sunt despărțiți de aproximativ un an și jumătate. (VEZI ȘI: CE SPUNEA CONNECT-R CU DOAR CÂTEVA ZILE ÎNAINTE SĂ ANUNȚE DIVORȚUL: „MISHA E IMPECABILĂ, EU NU SUNT UN SOȚ BUN!”)

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat.", a scris Connect-R pe pagina lui de socializare.