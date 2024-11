Influenceriță din România, diagnosticată cu tumoră la sân. Tânăra și-a povestit calvarul pe TikTok

Vlada Prada, o influenceriță cunoscută pe platforma TikTok, le-a dat o veste șocantă celor care o urmăresc. Tânăra a vrut să ridice un semnal de alarmă pentru toate femeile, așa că a vorbit despre un moment foarte greu din viața ei. Iată despre ce este vorba!

Într-un mesaj emoționant, creatoarea de conținut Vlada Prada le-a transmis un avertisment urmăritorilor săi despre importanța controalelor medicale regulate. După ce a trecut recent printr-o operație pentru a îndepărta o tumoră benignă, Vlada și-a deschis sufletul, îndemnând femeile să nu neglijeze niciodată sănătatea și să nu amâne investigațiile necesare.

Fosta însoțitoare de zbor a explicat că intervenția a fost necesară pentru îndepărtarea unei tumori benigne. Deși operația a avut loc acum aproximativ o lună, Vlada a decis abia acum să vorbească deschis despre această experiență, dorind să atragă atenția femeilor asupra importanței controalelor medicale.

Diagnosticată în februarie, Vlada a recunoscut că nu își făcuse niciodată o examinare mamară, însă din fericire a descoperit la timp problema.

„Deci dacă lumea mă consideră influencer, vreau să vă zic ceva și să vă influențez prin cazul meu. Sunt acum la Institutul de Oncologie, tocmai am avut o operație la sân. Mă doare! Dar mi s-a extras un fibroadenom, și pentru că n-am făcut niciodată o mamografie am depistat abia în luna februarie că am o tumoră benignă și trebuie scoasă. Deci mi-am făcut și biopsie să verificăm dacă nu este ceva cancerigen. Bineînețeles că nu este, dar ăsta este semnul vostru și vă îndemn să mergeți să faceți controale anual.”, a povestit Vlada Prada pe social media.