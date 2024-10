Influenceriță din România, taxată de fani pentru că i-a pus fiicei cercei: „Mi-aș mai dori încă 3-4 găuri, dar...”

O influenceriță din România a fost criticată dur pe rețelele de socializare, după ce i-a pus cercei fiicei sale. Cum a răspuns tânăra în fața valului de hate pe care l-a primit în mediul online? Totul a început de la un reel pe care l-a publicat alături de fetița ei, iar fanii au observat că avea bijuterii în urechi!

Lorena Dumitru a stârnit un val de controverse pe rețelele de socializare. Videoclipul pe care l-a postat alături de fiica ei a strâns peste 10 milioane de vizualizări! Reacția influenceriței nu a întârziat să apară, așa că a postat un mesaj prin intermediul căruia a încercat să se apare în fața mesajelor răutăcioase.

Influencerița a atras atenția asupra faptului că majoritatea fetițelor din România au găuri în urechi de la naștere. Ba chiar mai mult, și ea a avut cercei de la o vârstă fragedă, așa că nu a putut să înțeleagă de ce s-a ajuns la astfel de critici.

„Oameni din toată lumea se ceartă literalmente în comentarii legat de cercelușii Freyei. Am primit comentarii și de la persoane din România când am postat că bebe are cerceri de la naștere însă la noi în mare parte asta nu e nimic ciudat sau nemaiîntâlnit. Mie mi-a pus mama cercei bebeluș fiind și ca mine sunt majoritatea fetelor din România însă aparent, în alte părți ale lumii este considerat child a**se”, acesta a fost mesajul transmis de Lorena Dumitru pe pagina ei de Instagram.