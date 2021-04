Pandemia a fost greu de suportat pentru Mioara Roman. Acesta a aflat, în urmă cu un un an că suferă de boala Parkinson și izolarea în casă nu a ajutat-o deloc.

Este motivul pentru care, împreună cu fiicele ei, Oana și Catinca, a luat decizia de a se interna într-un azil. În emisiunea lui Cristi Brancu, la Prima TV, Catinca Roman a povestit despre calvarul prin care trece mama ei.

„Mama are un început de Parkinson, și fiind și pandemie, a stat foarte mult în casă și a ajuns să nu își mai poată mișca mâna dreaptă. Atunci am discutat și cu ea și cu Oana și am decis să meargă în acest centru să o pună în formă.

La azil face hidroterapie, kinetoterapie, i-au făcut analizele, să vedem unde suntem și ce e de făcut mai departe, astfel încât calitatea vieții ei să rămână cât mai bună, cât mai mult timp”, a spus Catinca Român la Exclusiv VIP.

S-a temut pentru viața sa

Catinca a mărturisit că mama ei se teme de COVID 19, mai ales că este un bolnav cronic cu afecțiuni ce măresc riscul în caz de infectare cu SARS COV-2.

„Are și ea frici ca toată lumea, mai ales că este în vârstă, suferă de diabet, de hipertensiune și atunci normal că starea asta de tensiune care ne-a afectat pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică s-a resimtit și asupra ei. Faptul că a stat tot timpul în casă a tras-o înapoi.”

Catinca a vorbit deschis și despre internarea mamei într-un centru pentru bătrâni. „În azil nu înseamnă închisoare, mama este liberă să vină acasă oricând își dorește”, i-a spus lui Cristi Brancu.

