Înfrângere acceptată de acționarii moldovenilor: „Scorul este însă cam sever!”

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat la finalul manşei tur a semifinalei din Cupa României, pierdută de echipa pregătită der Costel Enache la scor, 5-1, că şi-a pus mari spernaţe înaintea acestui meci şi că nu credea că diferenţa va fi atât de mare. Şfaiţer a psus că faţă de realitatea din teren, scorul a fost unul mult prea dur.

„Sincer, după cum s-a jucat pot spune că scorul este cam sever. Noi am fost cu ratările, ei cu golurile! Am făcut multe greşeli, nepermise la acest nivel. Pe unii s-a văzut clar că i-a depăşit miza jocului. Nu are rost acum să nominalizez, se ştiu ei bine care sunt.. Am greşit în toate compartimentele. Am crezut mult în dubla asta dar din păcate nu avem şansa de a trăi cu emoţii meciul de la Botoşani. Craiova este o echipă bună care are jucători de la mijloc în sus care pot face diferenţa oricând. Mitriţă, Băluţă şi Gustavo sunt extraordinari. Am fost depăşiţi de miza jocului, am primit mult prea uşor golurile”, a declarat Cornel Șfaițer, preşedintele FC Botoşani.

Fără a pune la îndoială supremaţia CSU Craiova în meciul din Bănie din manşa tur a semifinalei Cupei României, câştigat de olteni cu 5-1, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a declarat că în opinia sa, momentul pshologic al partidei a avut loc în prelungirile primei reprize când centralul Horaţiu Feşnic a acordat foarte uşor un penalty la un presupus fault în careu a lui George Miron asupra lui Gustavo, penalty din care mijlocaşul oltenilor a punctat pentru 3-1!

„Personal cred că a fost o mare greşeală la golul trei deoarece Miron nu l-a faultat pe Gustavo, iar arbitrul s-a păcălit acordând penalty. Această greşeală de arbitraj a cântărit mult în economia jocului. Am marcat un gol care ne-a fost anulat deşi nu a fost off-side la Achim plus că am mai avut câteva ocazii bune de a marca. Cei de la Craiova au nişte jucători extraordinari, este o echipă bună şi nu poţi să îi dai 4-0. Nici noi nu suntem o echipă care dă multe goluri”, a declarat Valeriu Iftime.

Pentru olteni au punctat în acest meci Alex Băluță (min.12, 30, 83), Gustavo (min.45+3-pen.), Alex Mitriță (min. 65) în timp ce golul de onoare al moldovenilor, a fost reușit în minutul 35 de Florin Acsinte, fundașul stânga reușind unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui sezon. Cu 5-1 după prima manșă, Craiova este cu un pas în finala Cupei României. Returul dintre Botoșani și Craiova va avea loc pe 9 mai.