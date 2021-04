Îngerașul Victoria’s Secret, Grace Elizabeth, a devenit pentru prima dată mamă. Prima imagine cu bebelușul. FOTO

Grace Elizabeth este una dintre cele mai căutate modele din întrega lume reprezentanta Victoria’s Secret. La începutul acestui an, vedeta și soțul ei, Nicholas Krause, au devenit pentru prima dată părinți.

De curând, Grace Elizabeth a vorbit despre experința pe care a avut-o cât a fost însărcinată, dar și cum au decurs primele clipe pe care le-a petrecut alături de băiețel, dar și de soțul care a fost mai mereu acasă din cauza pandemiei de coronavirus.

„Am avut norocul să petrecem acele momente unice împrenă, departe de ochii lumii. Ele au fost cele mai bune din viața mea, de până acum. Soțul meu a avut ocazia să petreacă foarte mult cu fiul nostru înainte de se naște. A vorbit foarte mult cu el cât a fost în burtică”, a mărturisit Grace Elizabeth, conform Vogue.

Primele panici ale sarcinii

Mai mult, fotomodelul spune că la finalul sarcinii a ajuns să se simtă mai frumoasă ca niciodată, chiar dacă la început se mai speria atunci când hainele nu o mai încăpeau.

„Corpul meu a suferit foarte multe modificări în ultima perioadă. Atunci când am constatat că hainele nu mă mai încap, dar la finalul aventurii chiar a pozat, pentru Victoria’s Secret’s, de Ziua Mamei”, a mai spus vedeta, potrivit aceleiași surse.

Cine este Grace Elizabeth

Grace Elizabeth este cel de-al patrulea și ultimul model pentru a ateriza un loc râvnit ca Victoria Angel’s Secret pentru 2019. Barbara Palvin, Alexina Graham și Leomie Anderson au fost, de asemenea, încoronați VS Angels.

„A fost întotdeauna un vis al meu să fiu un Angel Angel al lui Victoria. Când am început să modelez, a fost scopul meu final și a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am spus agenților mei pe care voiam să le fac.

Transformarea de la a fi un purtător de cuvânt PINK la a fi VS Angel a fost cu adevărat incredibilă. Am învățat atât de mult, am întâlnit atât de mulți oameni incredibili, unii dintre ei care sunt ca familia mea.

Aștept cu nerăbdare să folosesc această nouă platformă pentru a-mi împărtăși povestea, pentru a crește gradul de conștientizare a cauzelor care sunt aproape de inima mea și pentru a încuraja alte femei să-și urmeze visele. Cariera înțeleaptă, scopurile!

Este unul dintre cele mai râvnite contracte de modă și poate deschide o gamă largă de oportunități. În plus, ajung să lucrez cu unele dintre cele mai uimitoare femei din modă”, declara ea atunci.