Inna a fost evacuată dintr-un hotel din Mexic. Ce i s-a întâmplat artistei

Inna este una dintre cele mai apreciate artiste atât din România, cât şi de peste hotare. De-a lungul carierei, artista mărturiseşte că a avut parte şi de momente mai puţin plăcute. În urmă cu 10 ani, când era în Mexic, bruneta a trecut printr-un moment de panică, după ce a fost evacuată din hotelul în care era cazată. Iată ce s-a întâmplat cu celebra cântăreaţă.

Inna a călătorit în toată lumea pentru a susţine concerte. De cele mai multe ori, experienţele au fost foarte plăcute pentru aceasta, însă a avut parte şi de unele prin care nu şi-ar fi dorit să treacă.

CITEŞTE ŞI: CE „TARIF” ARE INNA ÎN PANDEMIE. CUM A EVOLUAT PREȚUL PE CONCERT, DIN 2008 ÎNCOACE

Într-un interviu pentru Playtech, frumoasa artistă spune că se teme de cutremure și și-a adus aminte de un episod care a reuşit să o marcheze. Totul a avut loc acum 10 ani, când se afla în Mexic. Artista a fost evacuată din hotel după ce începuse un cutremur destul de puternic și a stat pe stradă până când situația s-a calmat.

„Cred că mai toți cei pe care îi cunosc se tem în egală măsură de astfel de calamități. Probabil cutremurele sunt și mai scary, mai ales dacă au magnitudine mare. Acum 10 ani în Mexic am experimentat un cutremur de 6.6 grade pe scara Richter. A fost puțin înfricoșător, pentru că evident, s-a întâmplat din senin, am fost evacuați din hotel, am stat pe stradă, dar în scurt timp, ne-am întors în camere și totul a fost ok”, a declarat INNA, pentru Playtech.

Ce face artista în mod obsesiv, înainte de un concert

Cântăreaţa a povestit că a dezvoltat un obicei pe care îl face, în mod obsesiv, înainte de show-uri. Artista l-a numit „secretul său” şi a explicat că face acel gest în momentul în care este tensionată.

Înainte de unul dintre concertele sale recente, Inna a avut emoţii destul de mari, astfel a apelat la gestul care o ajută să se relaxeze.

„Asta a fost înainte de show-ul meu din Turcia. Un mic secret: Când sunt tensionată, dau scroll pe telefonul meu obsesiv, fără un motiv anume”, a spus artista pe reţelele de socializare.

Sursă foto: Instagram