Inna, apariţie bulversantă pentru fani! Cum a venit la un eveniment: „Ce a îmbătrânit” VIDEO

Prezentă pe covorul roșu al evenimentului ”The Artist Awards”, Inna (36 de ani) a reușit să-și surprindă fanii din mediul online, însă, nu într-un sens pozitv.

În era tehnologiei și a imaginilor editate, dar, și a realității virtuale inventate, apariția Innei a fost ceva mai diferită, față de cum sunt internauții obișnuiți.

Deși are un fizic de invidiat și o energie molipsitoare, se pare că ridurile de pe chip și pielea de pe gâtul său au dat naștere multor întrebări despre Inna. Fanii artistei au remarcat imediat transformarea cântăreței.

Așa cum, cel mai probabil, era de așteptat, internauții au reacționat și nu sunt puțini cei care s-au întrebat ce se întâmplă cu artista, câți ani are, ori de ce arată atât de îmbătrânită.

”Parcă e bătrânică./ Ce a îmbătrânit./ S-a cam buhăit./ Și-a făcut ceva la pomeți, dar mai mult o îmbătrânește./ Sunt bătrână dacă Inna a îmbătrânit atât de tare, nu pot să cred./ Cum a îmbătrânit așa rău?/ Mamă, ce a îmbătrânit”, sunt doar o parte din comentariile internauților.

Inna a devenit vegană

Artista a povestit că, în urmă cu mai bine de un an, a renunțat la alimentele de origine animală și a devenit vegană. De asemenea, Inna a mai spus că nu se abține de la mâncărurile care îi plac, indiferent că sunt dulciuri, paste sau pâine, dar secretul e că nu consumă în exces.

”Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9.00, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica, uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci, țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat Inna, pentru Viva.

