Inna, dezvăluiri neștiute! Cum se înțelege, de fapt, cu părinții lui Deliric

Chiar dacă este o fire mai discretă în ceea ce privește viața ei personală, Inna și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația cu Deliric. Îndrăgita artistă a dezvăluit și cum se înțelege cu părinții rapper-ului, dar și cum gestionează gelozia în cuplu.

Nu de puține ori, Inna a declarat faptul că Deliric este bărbatul la care a visat dintotdeauna. Drept pentru care, cântăreața a vorbit despre calitățile iubitului ei.

„Este creativ, smart, iubitor, amuzant, ne place amândurora să călătorim, mă inspiră prin tot ceea ce face”, a declarat Inna pentru Viva.ro

Cum se înțelege Inna cu viitori socri

Artista a mărturisit că are o relație extrem de strânsă cu părinții iubitului ei și i-a descris ca fiind niște oameni minunați. Pe de altă parte, cântăreața a precizat că și Deliric se înțelege bine cu părinții ei. În altă ordine de idei, solista a dezvăluit că gelozia nu există în relația lor, ba din contră. Cei doi și-au asumat faptul că au meserii care îi expun în fața admiratorilor.

„Ne înțelegem foarte bine, sunt niște oameni buni, calzi, prietenoși și totul decurge minunat de fiecare dată când ne întâlnim. Și cred că același lucru este valabil și pentru el în ceea ce îi privește pe părinții mei. Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși”, a mai declarat Inna pentru sursa citată.

Cum reușesc Inna și Deliric să depășească problemele de cuplu

Ca în orice cuplu, uneori mai există și probleme sau discuții. Însă, interpreta spune că ea și Deliric le depășesc cu ușurință. Totul constă în puterea de a se înțelege unul pe celălalt și susține că nu au avut niciodată momente atât de tensionate încât să facă terapie de cuplu.

„Nu știu dacă e vorba despre secrete, ci despre faptul că ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu”, a adăugat Inna.