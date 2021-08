Inna, imagini rare, într-un costum de baie minuscul. Artista se află în Turcia

Inna a postat imagini super-HOT din vacanță. Celebra artistă a purtat un costum de baie special la ședința foto făcută în iarbă.

Destul de creative și mereu cu piese interesante la purtător, Inna a impresionat și de această dată cu un costum de baie nemaivăzut: negru și cu o formă bizară, ușor decupat și ondulat în zonele intime. Cântăreața a făcut furori pe contul ei de socializare cu imaginile postate.

VEZI ȘI: Inna, declarații rare despre relația cu Deliric „Împărtășim iubirea pentru muzică”

Fanul nr 1 al vedetelor nus-a putut abține să n-o „taxeze” în stilul caracteristic.

„Sfereasca sfintu ai ajuns sa pui poze decit an ciloti suptiri si an sini goi atit acum nu mai sti decit ce barbati sa mai aduci an pat ce ciloti sa mai pui pe tine an poze si ce masine scunpe sa ati mai cunperi atit an rest un cintec frumos cum scoteai anainte nai mai scos si copi anvata de la tine asta esti un exenplu negativ pt rominia pacat de fata sinpla care ai fost cinva si cintai frumos bv”, a spus Silviu Messe.

Inna se află acum în Antalya. Și Deliric i-a comentat artistei, punând un emoticon în formă de porcușor.

NU RATA: Cum merge relația dintre Inna și Deliric! Artista a vorbit despre viața de cuplu. „De fiecare dată când avem timp liber…”