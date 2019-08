Înregistrări AUDIO bombă în cazul crimelor din Caracal! Vocile reale ale celor cu care a vorbit Alexandra când a sunat la 112

Alexandra Măceșanu a sunat de trei la numărul de urgență 112 pentru a cere, disperată, ajutor. A transmis că a fost răpită, sechestrată și violată, încercând să ofere detalii despre locația unde era ținută, însă rugămințile ei nu i-au impresionat pe care ar fi trebuit să facă totul pentru a salva.

Înregistrările AUDIO sunt, pur și simplu, uluitoare, iar oamenii sunt, pe bună dreptate revoltați. Poate că Alexandra Măceșanu ar fi fost salvată dacă se intervenea cu rapiditate, spun toți cei care urmăresc ancheta, iar familia adolescentei a lansat acuzații grave către toți cei care au tergiversat luarea unei decizii.

Primul apel al Alexandrei Măceșanu la 112

Apel I – 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?

A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn…

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt….

Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro … Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact…

Op. 112 (1) (ton ironic): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? … Aloo?

A.M.: Da, stați, nu plecați vă rog…

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce … cum te putem găsi!

A.M.: A venit, a venit, a venit…Veniți repede, vă rog!!! (Ascultă înregistrările audio AICI)

Alexandru Cumpănașu: ”El este parte a crimei organizate și are complici în Anglia și Italia”

Conform stirpesurse.ro, unchiul Alexandrei consideră că Gheorghe Dincă, ”Monstrul din Caracal”, se bucură de… protecție la nivel juridic și politic, însă – dacă autoritățile nu vor lua măsuri – va oferi și detalii. Alexandru Cumpănașu îl etichetează pe Gheorghe Dincă ca fiind ”parte a crimei organizate”, acesta având chiar complici în Anglia și Italia. Mai mult, Gheorghe Dincă ar fi fost… amantul unei judecătoare din Caracal, declară Alexandru Cumpănașu, iar aceasta ”a fost parte” a unui anturaj ”complex”.

“Acest individ nu este ceea ce pare. El este parte a crimei organizate și are complici în Anglia și Italia. E un adevărat lanț din care face parte. Acest om este protejat judiciar și politic. Vă pot da un singur amănunt. Dacă autoritățile nu iau măsuri și nu anchetează informațiile pe care i le-am adus, voi face totul public. Acest individ a fost amantul unei judecătoare din Caracal, care a fost parte dintr-un anturaj complex”, a declarat Alexandru Cumpănașu.