L-am găsit pe nepotul celebru al ucigașului în serie!

Sora vitregă a criminalului din Caracal este printre puținii membri ai familiei acestuia care a acceptat să vorbească despre el. Puțină lume știe însă că unul dintre fiii femeii, implicit nepot al lui Gheorghe Dincă, este un cântăreț celebru de muzică populară.

Familia lui Gheorghe Dincă s-a declarat șocată de acuzațiile care i se aduc bărbatului, și chiar există apropiați de-ai săi care spun că nu-l văd în stare să comită asemenea atrocități! Cum este cazul Janei Bărbulescu, sora vitregă a criminalului, cea care este convinsă că nu ar fi autorul crimelor pe care le-a și recunoscut de altfel.

Sora ucigașului nu crede în vinovăția lui

“Am și plâns, nu mai am poftă nici să mai mănânc. Eu nu cred că a făcut așa ceva. Și el are copii.

– Dar a mărturisit.

– Cred că a spus-o că i s-a urât. Să se termine odată cu mine, să nu mă mai poarte de colo, colo… Și nu știu, s-ar putea acuma să se fi îmbolnăvit ceva, că vă dați seama, atâta singurătate… O viață întreagă cât a trăit acolo, singur, singur. Copiii nu au mai venit, ea (n.red. – soția) nici atât. Sunt ani de zile de când stă așa. Îmi pare rău de el, că se distruge și el, cu atâta suferință. Vă zisei, singurătatea asta nu i-a prins bine, sub nici o formă. Adevărul ăsta e: singurătatea e cea mai grea boală. Nici pentru el nu a fost ușor. Eu îl cred“, a declarat, pentru Libertatea, Jeni Bărbulescu.

Nepotul lui Dincă, solist la ”Doina Oltului”

Unul dintre băieții femeii este cântăreț de muzică populară, foarte apreciat și invitat de seamă la mai toate emisiunile de folclor. Printre altele, artistul este și solist vocal al Ansamblului ”Doina Oltului”. Cu siguranță, relația lui cu unchiul său, Gheorghe Dincă, nu era una apropiată, de vreme ce nici mama lui nu-l vizita.

Criminalul și-a construit o cameră de tortură

Între timp, au apărut noi informații șocante în cazul anchetei de la Caracal. În apropiere de locul în care era ținută Alexandra, una dintre victime, se afla, într-o noptieră, un buletin expirat al soției lui Gheorghe Dincă. Surse apropiate anchetei au spus că ucigașul a dat detalii și legat de arderea cadavrului.

Potrivit unor surse judiciare, aproape de patul unde era legată Alexandra se afla o noptieră. Dacă fata ar fi ajuns la aceasta și ar fi deschis-o, în interior ar fi găsit un buletin expirat al soției criminalului. Actul ar fi putut constitui un indiciu prețios pentru localizarea ei. Alexandra a găsit însă o carte de vizită, care se pare că aparține unui bărbat ce se ocupă de cadastru.

Totodată, pe proprietatea criminalului se mai află o anexă de vară, cu stuf pe exterior, unde se pare că este un pat. Ceea ce este suspect este faptul că acest pat are doi stâlpi cimentați și o țeavă deasupra, semn că acolo putea fi ținut cineva legat.

Se pare că Alexandra a fost ținută într-o altă încăpere, cu vedere spre sud. Potrivit unor surse apropiate anchetei, autorul a folosit benzină și în momentul în care a făcut focul a mai pus și cauciucuri.

Aceleași surse au declarat că Dincă Gheorghe ar fi făcut focul joi, la ora 14.00.

